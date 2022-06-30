Серга: В идеале – чтобы Путин был в прицеле моего ружья. Тогда я просто выстрелю

Журналистка спросила, что бы Серга сделал, если бы встретился с Путиным.
"В идеале – чтобы Путин был в прицеле моего ружья. Тогда вопрос не встанет и я просто выстрелю. А так... я не знаю, чтобы я сделал. [Зависит от того], при каких обстоятельствах и каком контексте. Единственный контекст при котором я бы хотел встретиться с Путиным, – именно такой", – ответил музыкант, который после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину мобилизовался.
В этом же интервью Серга рассказал, что во время учебы в вузе окончил военную кафедру, поэтому имеет офицерское звание – младший лейтенант. После мобилизации он начал обучение на снайпера.
Путина Серга считает психопатом.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Серга родился в 1989 году в Черкассах в семье военнослужащего. В 1994 году семья переехала в Одессу. Окончил Одесский государственный экологический университет (специальность – "менеджер по управлению персоналом").
В 2009 году принял участие в шоу "Фабрика звезд 3" на "Новом канале", занял третье место, после чего к нему пришла известность. После шоу основал группу "The Коля". Выпустил два альбома: Sex Sport Rocknroll (2015) и "Осенило" (2016).
Вел несколько сезонов шоу "Орел и решка", которое выходит в Украине и России.
После полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, Серга подписал контракт с ВСУ.