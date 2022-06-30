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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Серга: В идеале – чтобы Путин был в прицеле моего ружья. Тогда я просто выстрелю

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Серга служит в ВСУ и начал обучение на снайпера
Серга служит в ВСУ и начал обучение на снайпера
Фото: thekolya / Instagram

Украинский музыкант, телеведущий Николай (Коля) Серга в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что единственный контекст, при котором он хотел бы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, – увидеть его в прицеле ружья.

Журналистка спросила, что бы Серга сделал, если бы встретился с Путиным. 

"В идеале – чтобы Путин был в прицеле моего ружья. Тогда вопрос не встанет и я просто выстрелю. А так... я не знаю, чтобы я сделал. [Зависит от того], при каких обстоятельствах и каком контексте. Единственный контекст при котором я бы хотел встретиться с Путиным, – именно такой", – ответил музыкант,  который после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину мобилизовался.  

В этом же интервью Серга рассказал, что во время учебы в вузе окончил военную кафедру, поэтому имеет офицерское звание – младший лейтенант. После мобилизации он начал обучение на снайпера

Путина Серга считает психопатом

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Серга родился в 1989 году в Черкассах в семье военнослужащего. В 1994 году семья переехала в Одессу. Окончил Одесский государственный экологический университет (специальность – "менеджер по управлению персоналом").

В 2009 году принял участие в шоу "Фабрика звезд 3" на "Новом канале", занял третье место, после чего к нему пришла известность. После шоу основал группу "The Коля". Выпустил два альбома: Sex Sport Rocknroll (2015) и "Осенило" (2016).

Вел несколько сезонов шоу "Орел и решка", которое выходит в Украине и России.

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, Серга подписал контракт с ВСУ.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, снайпер, Алеся Бацман, война России против Украины, Коля Серга, телеведущий
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