Серга: В идеале – чтобы Путин был в прицеле моего ружья. Тогда я просто выстрелю

Журналистка спросила, что бы Серга сделал, если бы встретился с Путиным.

"В идеале – чтобы Путин был в прицеле моего ружья. Тогда вопрос не встанет и я просто выстрелю. А так... я не знаю, чтобы я сделал. [Зависит от того], при каких обстоятельствах и каком контексте. Единственный контекст при котором я бы хотел встретиться с Путиным, – именно такой", – ответил музыкант, который после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину мобилизовался.

В этом же интервью Серга рассказал, что во время учебы в вузе окончил военную кафедру, поэтому имеет офицерское звание – младший лейтенант. После мобилизации он начал обучение на снайпера.

Путина Серга считает психопатом.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Алеся Бацман / YouTube