"Україна понад усе". Жена Бардаша, который называет себя русским человеком, заявила о расставании с ним

"Юра, прощай. Юра, прости", – подписала она снимок, добавив хештег "Україна понад усе".

Ранее Бардаш в своем Telegram-канале проводил опрос, в котором предложил своим подписчикам анонимно ответить на вопрос: "Україна понад усе? Украина превыше всего? Превыше жизней человеческих?"

Жена Бардаша отключила комментарии к своему посту.

Контекст:

Юрий и Елизавета Бардаш зарегистрировали брак в августе 2020 года. У пары есть дочь Сара (2020). Это второй ребенок Бардаша. В браке с певицей Луной (Кристиной Герасимовой) у него родился сын Георгий (2012).

В 2007 году Бардаш основал лейбл Kruzheva Music. Кроме "Грибов", он был продюсером групп Quest Pistols, "Нервы". До войны занимался развитием своего проекта Youra, продюсировал группу "Коррупция" и музыканта Wellboy.

17 июня 2022 года певец Wellboy заявил, что прекращает работать с Бардашем. Он не стал называть причин разрыва, но отметил, что ему "Бардаша жаль".

В тот же день сопродюсер певца Евгений Триплов поставил Бардашу ультиматум – либо тот "открыто поддерживает Украину и осуждает агрессию РФ, либо выходит из проекта Wellboy".

22 июня фронтмен продюсируемой Бардашем группы "Коррупция" Михаил Крупин заявил, что тот намерен переехать в страну-агрессор Россию.

30 июня жена Бардаша написала в Instagram, что не имеет отношения к публикациям своего мужа. В настоящее время Бардаш активно ведет свой Telegram-канал "Философия Бардаша", в котором размещает антиукраинские посты.

1 июля Бардаш записал почти двухчасовое видео в двух частях, на котором себя назвал русским человеком, страну-агрессора Россию – великой державой, а также заявил, что Украина должна была капитулировать после полномасштабного вторжения РФ. В сети публикацию этих роликов назвали самоуничтожением Бардаша, а его самого – ...бланом.