  "До синяков и страшных эмоциональных состояний". Певица Луна заявила, что Бардаш ее "неоднократно избивал"

"То, что Юрий меня неоднократно избивал до синяков и до страшных эмоциональных состояний, – это тоже правда, да", – сказала 31-летняя певица.

Она подчеркнула, что это были не драки, когда оба наносят друг другу удары, как утверждал сам Бардаш, а именно избиения с его стороны.

"Драки?.. Ну, меня изначально немного не удовлетворяет такая формулировка. Я считаю, что все же мужчина более сильный. И он не может делать больно женщине. Соответственно, я не могу называть это драками. То, что я пыталась защищаться и давать какой-то отпор – да, это было", – отметила Луна.

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Видео: Осторожно: Собчак / YouTube