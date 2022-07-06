  Ким: Успеваю ли я отдыхать? Я, как верблюд, – два года протяну, а потом буду ныть, что устал

"Можно ли говорить, что у вас есть определенная усталость? Успеваете ли вы отдыхать? Как вы в таком графике живете?" – спросил у Кима журналист издания Михаил Ткач.
"Я могу концентрироваться на работе, когда это нужно, и потом долго отдыхать. Как верблюд. В прошлом я два года работал и мог потом семь или восемь лет наслаждаться результатами своей работы, – признался Ким. – Считаю, два года я протяну, а потом буду ныть, что устал".
Комментарий Кима прозвучал на шестой минуте интервью.
В 2019 году Ким во время президентских и парламентских выборов работал в николаевском областном избирательном штабе партии "Слуга народа", в 2020 году на местных выборах руководил избирательным штабом и баллотировался в депутаты Николаевского городского совета. До этого занимался бизнесом.
С ноября 2020 года Ким возглавляет Николаевскую облгосадминистрацию. В марте 2022 года он награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Ким вместе с женой Юлией воспитывает троих детей.