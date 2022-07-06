  Ким: Успеваю ли я отдыхать? Я, как верблюд, – два года протяну, а потом буду ныть, что устал

Ким: В прошлом я два года работал и мог потом семь или восемь лет наслаждаться результатами своей работы Скриншот: Українська правда / YouTube

"Можно ли говорить, что у вас есть определенная усталость? Успеваете ли вы отдыхать? Как вы в таком графике живете?" – спросил у Кима журналист издания Михаил Ткач.

"Я могу концентрироваться на работе, когда это нужно, и потом долго отдыхать. Как верблюд. В прошлом я два года работал и мог потом семь или восемь лет наслаждаться результатами своей работы, – признался Ким. – Считаю, два года я протяну, а потом буду ныть, что устал".

Комментарий Кима прозвучал на шестой минуте интервью.

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Видео: Українська правда / YouTube