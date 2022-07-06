Бульвар Шоубиз
 
06 июля, 2022
 
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Ким: Успеваю ли я отдыхать? Я, как верблюд, – два года протяну, а потом буду ныть, что устал

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Ким: В прошлом я два года работал и мог потом семь или восемь лет наслаждаться результатами своей работы
Ким: В прошлом я два года работал и мог потом семь или восемь лет наслаждаться результатами своей работы
Скриншот: Українська правда / YouTube

Глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким 5 июля в интервью "Украинской правде" сравнил себя с верблюдом, отвечая на вопрос о том, удается ли ему найти время на отдых во время войны.

"Можно ли говорить, что у вас есть определенная усталость? Успеваете ли вы отдыхать? Как вы в таком графике живете?" – спросил у Кима журналист издания Михаил Ткач.

"Я могу концентрироваться на работе, когда это нужно, и потом долго отдыхать. Как верблюд. В прошлом я два года работал и мог потом семь или восемь лет наслаждаться результатами своей работы, – признался Ким. – Считаю, два года я протяну, а потом буду ныть, что устал". 

Комментарий Кима прозвучал на шестой минуте интервью.

ВИДЕО
Видео: Українська правда / YouTube
Контекст:

В 2019 году Ким во время президентских и парламентских выборов работал в николаевском областном избирательном штабе партии "Слуга народа", в 2020 году на местных выборах руководил избирательным штабом и баллотировался в депутаты Николаевского городского совета. До этого занимался бизнесом.

С ноября 2020 года Ким возглавляет Николаевскую облгосадминистрацию. В марте 2022 года он награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. 

Ким вместе с женой Юлией воспитывает троих детей.

Теги: война России против Украины, Виталий Ким
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