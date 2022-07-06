Скандал Мишиной и "Дизель Студио". Шеф-редактор извинился, что назвал актрису "бл...дункой", и потребовал извинений за сравнение с рашистами

4 июля автор роликов Николай Федосенков заявил на своей странице в Instagram, что руководство компании "Дизель Студио" не выплатило ему "заработанные деньги". Он подчеркнул, что частично виноват в этом сам, так как "не настаивал на официальном оформлении".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mykola * (@fedosenkov)

В поддержку Федосенкова выступила Мишина. Она разместила в Instagram Stories ссылку на его публикацию и попросила фолловеров об огласке.

"Такие поступки, наверное, из-за буквы Z в логотипе?" – написала актриса.

Скриншот: misha.k.ua / Instagram



После этого ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов.

По его словам, Федосенков действительно работал в компании – сперва реквизитором, но руководству не нравилось качество этой работы, поэтому ему предложили заняться созданием видео и мемов. До полномасштабного вторжения РФ в Украину Федосенков успел сделать несколько роликов, но, отметил Крутоголов, из-за войны у компании не было возможности выплатить требуемую сумму.

В посте Крутоголов назвал бывшего сотрудника шантажистом, подчеркнув, что тот все же получил половину от запрашиваемой суммы, но после этого обнародовал пост о невыплате долга.

В публикации Крутоголов также упомянул Мишину.

"Ксения нас сравнила с рашистами из-за наличия буквы Z в названии компании. Мне особенно досадно и отвратительно слышать о таких сравнениях, потому что мы стараемся делать все, что можем, для нашей победы над рашистами, да и она мне лично так нравилась. До этого момента", – написал он.

В свою очередь шеф-редактор "Дизель Студио" Алексей Бланар перепостил публикацию Крутоголова на свою страницу в Faceook, назвав в комментарии к посту Мишину "политической бл...дункой", пишет сайт НВ. Бланар вскоре удалил этот пост.

Мишина, реагируя на оскорбления, заявила, что сталкивается с подобным отношением к себе со стороны руководства "Дизель Студио" не впервые.

Скриншот: misha.k.ua / Instagram



5 июля Бланар опубликовал в Facebook новый пост, признав, что в предыдущем высказался оскорбительно по отношению к Мишиной, и извинился перед ней. Он добавил, что резко высказался в ее адрес, так как его оскорбило сравнение с рашистами.

"Должен объяснить свою реакцию. После 17 дней в окружении с тремя детьми и женой у меня четкая ассоциация со словом "рашисты" – это нелюди, подъехавшие к моему двору на танке, а потом наставившие калашников на меня и мою девятилетнюю дочь, – написал он. – Я не хочу, чтобы меня называли рашистом. Я не собирался все это выносить на публику, но у меня хватит сил, чтобы ответить кому-либо за слово "рашисты". Я не позволю поносить меня и нашу студию, которая помогает ВСУ, ТрО и простым украинцам, защищающим нашу Родину".

Бланар подчеркнул, что теперь он и актеры "Дизель Студио" ждут извинений от Мишиной.

Актриса пока не комментировала обращение Бланара.