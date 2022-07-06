  "Переживает и пропускает через себя". Виталий Ким рассказал, как изменился Зеленский после 24 февраля

"Президент Зеленский как-то изменился с 24 февраля?" – спросил у Кима журналист издания Михаил Ткач, отметив, что они встречались 18 июня во время визита президента в Николаев.

"Президент, настоящий президент, страны которая воюет, не может не измениться, – заявил Ким. – На нашем президенте сейчас большая ответственность. И он, конечно, переживает за то, что происходит в стране, и пропускает через себя лично. Он стал более уставшим".

При этом Ким подчеркнул, что с самовыдержкой и силой у Зеленского "все хорошо".

"Но видно, что он – президент страны, которая воюет", – подытожил Ким.

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Видео: Українська правда / YouTube