  Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят

"Вашего мужа очень уважают на международной арене. Он такой же решительный и твердый в семейном кругу или является более нежным и мягким?" – спросил у Зеленской журналист.
"В семейному кругу у нас с ним отношения партнерские, мы на равных, а с детьми он, как пластилин, – они делают с ним все, что хотят", – ответила она.
Владимир и Елена Зеленские состоят в браке с 2003 года. У них есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м. Пара вместе работала в студии "Квартал 95".
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.