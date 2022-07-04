  Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят

"Вашего мужа очень уважают на международной арене. Он такой же решительный и твердый в семейном кругу или является более нежным и мягким?" – спросил у Зеленской журналист.

"В семейному кругу у нас с ним отношения партнерские, мы на равных, а с детьми он, как пластилин, – они делают с ним все, что хотят", – ответила она.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube