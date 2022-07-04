"Единственная, которая всегда будет ждать". Украинский защитник вернулся с передовой и показал трогательную встречу с матерью. Видео

"Единственная, которая всегда будет ждать. Вот откуда силы", – подписал он видео, которое набрало почти 50 тыс. просмотров и стало вирусным в сети.

О ролике написало издание "Новини Закарпаття", он также размещен на странице канала СТБ в Instagram.

"Это очень трогательно. Плачу", – прокомментировали видео подписчики украинского защитника.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрій Дідун (@andriy_didun)