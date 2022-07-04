"Единственная, которая всегда будет ждать". Украинский защитник вернулся с передовой и показал трогательную встречу с матерью. Видео

"Единственная, которая всегда будет ждать. Вот откуда силы", – подписал он видео, которое набрало почти 50 тыс. просмотров и стало вирусным в сети.
О ролике написало издание "Новини Закарпаття", он также размещен на странице канала СТБ в Instagram.
"Это очень трогательно. Плачу", – прокомментировали видео подписчики украинского защитника.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
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Дидун принес присягу на верность украинскому народу 12 марта. На своей странице в Instagram он периодически делится снимками и фото, в которых рассказывает о службе на передовой.