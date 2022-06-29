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29 июня, 2022
 
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Зеленская: Украинцы, которым пришлось искать убежище по всему миру, должны знать: их ждут в Украине

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Зеленская заявила, что украинские беженцы смогут вернуться домой и принять участие в восстановлении страны, когда в Украине будет безопасно
Зеленская заявила, что украинские беженцы смогут вернуться домой и принять участие в восстановлении страны, когда в Украине будет безопасно
Фото: Олена Зеленська / Facebook

Супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена 25 июня в интервью немецкому ежедневному изданию Welt заявила, что сейчас задача украинцев, которые уехали за границу, – это оставаться в безопасности.

Она подчеркнула, что они смогут вернуться домой и принять участие в восстановлении страны, когда в Украине будет безопасно. Супруга президента отметила, что вместе со всеми хочет, чтобы это произошло как можно скорее. 

По словам жены президента, "украинцы, которым пришлось искать убежище по всему миру, должны знать: их ждут в Украине, они нужны своей стране".

Контекст:

С начала полномасштабной войны РФ против Украины по состоянию на 21 июня более 8 млн украинцев выехали за границу. В то же время с 28 февраля в Украину въехало 2,8 млн человек.

Теги: беженцы, война России против Украины, Елена Зеленская
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