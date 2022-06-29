Зеленская: Украинцы, которым пришлось искать убежище по всему миру, должны знать: их ждут в Украине

Зеленская заявила, что украинские беженцы смогут вернуться домой и принять участие в восстановлении страны, когда в Украине будет безопасно Фото: Олена Зеленська / Facebook

Она подчеркнула, что они смогут вернуться домой и принять участие в восстановлении страны, когда в Украине будет безопасно. Супруга президента отметила, что вместе со всеми хочет, чтобы это произошло как можно скорее.

По словам жены президента, "украинцы, которым пришлось искать убежище по всему миру, должны знать: их ждут в Украине, они нужны своей стране".