47-летний Вакарчук спустя год после рождения первенца во второй раз стал отцом. Названы имя и пол ребенка

"Отец и мать решили не разглашать какую-либо другую информацию, а также просят с уважением отнестись к их решению и праву на частную жизнь", – говорится в сообщении.

Контекст:

Соломия – второй ребенок 47-летнего Вакарчука. 19 июня 2021 года у него родился сын Иван. СМИ писали, что матерью его детей является Евгения Яцута – совладелица компании Radioaktivefilm. В мае 2022 года Яцута засветилась на Каннском фестивале с округлившимся животом.

Летом 2021 года певец заявил, что расстался с гражданской женой Лялей Фонаревой после 20 лет совместной жизни.