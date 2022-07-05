Бульвар Шоубиз
 
05 июля, 2022
 
Новости

Супрун, Мусаева, жена Кулебы. Гости Сенцова выложили в сеть его свадебные фото

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О романе с Вельч Сенцов впервые сообщил в марте 2022 года
О романе с Вельч Сенцов впервые сообщил в марте 2022 года
Фото: Ulana Suprun / Facebook

5 июля бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов, в составе ВСУ защищающий Украину от российских оккупантов на Донбассе, женился на директоре по адвокации американской компании Ridgley Walsh Веронике Вельч.

На церемонии регистрации присутствовали главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева, бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун, постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, жена министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Евгения Кулеба и другие.

Они поделились первыми снимками, которые были сделаны после регистрации брака.

Фото: Валентин Кузан / Facebook
Фото: Валентин Кузан / Facebook

Супрун выложила в сеть селфи с молодоженами. 

Фото: Ulana Suprun / Facebook
Фото: Ulana Suprun / Facebook

Контекст:

Ранее Сенцов скрывал личную жизнь, но несколько раз появлялся на публике вместе с Вельч. О том, что они состоят в отношениях, режиссер впервые сообщил в марте 2022 года.

От предыдущих отношений у него есть трое детей. Взрослые Алина и Владислав – дети от первого брака. О рождении третьего ребенка – дочери Эммы – Сенцов сообщил 5 февраля 2021 года. Она родилась 16 декабря 2020 года. С ее матерью, украинской поэтессой Юлией Бабич Сенцов встречался несколько месяцев. О беременности Бабич узнала уже после расставания.

Вельч родилась в Ивано-Франковске, окончила Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. Ее экс-супруг – бывший координатор движения "Чесно", политический консультант Андрей Круглашов. У них есть общий ребенок.

Теги: Олег Сенцов, режиссер, Севгиль Мусаева, политзаключенные, дети, Уляна Супрун, Тамила Ташева, церемония, регистрация
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