Супрун, Мусаева, жена Кулебы. Гости Сенцова выложили в сеть его свадебные фото

На церемонии регистрации присутствовали главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева, бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун, постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, жена министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Евгения Кулеба и другие.

Они поделились первыми снимками, которые были сделаны после регистрации брака.

Супрун выложила в сеть селфи с молодоженами.

Контекст:

Ранее Сенцов скрывал личную жизнь, но несколько раз появлялся на публике вместе с Вельч. О том, что они состоят в отношениях, режиссер впервые сообщил в марте 2022 года.

От предыдущих отношений у него есть трое детей. Взрослые Алина и Владислав – дети от первого брака. О рождении третьего ребенка – дочери Эммы – Сенцов сообщил 5 февраля 2021 года. Она родилась 16 декабря 2020 года. С ее матерью, украинской поэтессой Юлией Бабич Сенцов встречался несколько месяцев. О беременности Бабич узнала уже после расставания.

Вельч родилась в Ивано-Франковске, окончила Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. Ее экс-супруг – бывший координатор движения "Чесно", политический консультант Андрей Круглашов. У них есть общий ребенок.