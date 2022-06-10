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10 июня, 2022
 
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Экс-президент Франции Олланд женился на актрисе Гайе. Она стала его первой официальной женой

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О романе Олланда и Гайе стало известно в 2014 году. На тот момент политик состоял в отношениях с журналисткой Триервейлер
О романе Олланда и Гайе стало известно в 2014 году.  На тот момент политик состоял в отношениях с журналисткой Триервейлер
Фото: ЕРА

Бывший французский президент Франсуа Олланд 4 июня женился на французской актрисе Жюли Гайе после восьми лет отношений. Церемония бракосочетания состоялась в ратуше города Тюль. Об этом 8 июня сообщило французское издание La Montagne со ссылкой на слова мэра города Бернара Комбо, который провел церемонию бракосочетания для экс-президента и его избранницы.

Церемония проходила в закрытом режиме, отмечается в публикации. Известно, что среди немногочисленных гостей был французский певец Бенджамин Биоле.

Контекст:

Олланд занимал президентский пост с 2012-го по 2017 год. О романе Олланда и Гайе стало известно в 2014 году. На тот момент он состоял в отношениях с журналисткой Валери Триервейлер. 

Для 67-летнего Оланда брак с 50-летней Гайе стал первым. От предыдущих отношений с политиком Сеголен Руаяль у Олланда есть четверо детей, а у Гайе  двое сыновей от аргентинского сценариста и продюсера Сантьяго Амигорены, с которым она развелась в 2006 году.

Олланд и Гайе в 2018 году купили недвижимость в городе Тюль. 

Теги: Франция, недвижимость, Франсуа Олланд, Валери Триервейлер, Жюли Гайе, президент, актриса, церемония, брак
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