Экс-президент Франции Олланд женился на актрисе Гайе. Она стала его первой официальной женой

Церемония проходила в закрытом режиме, отмечается в публикации. Известно, что среди немногочисленных гостей был французский певец Бенджамин Биоле.

Контекст:

Олланд занимал президентский пост с 2012-го по 2017 год. О романе Олланда и Гайе стало известно в 2014 году. На тот момент он состоял в отношениях с журналисткой Валери Триервейлер.

Для 67-летнего Оланда брак с 50-летней Гайе стал первым. От предыдущих отношений с политиком Сеголен Руаяль у Олланда есть четверо детей, а у Гайе – двое сыновей от аргентинского сценариста и продюсера Сантьяго Амигорены, с которым она развелась в 2006 году.

Олланд и Гайе в 2018 году купили недвижимость в городе Тюль.