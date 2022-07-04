"Носорог" стал лауреатом кинофестиваля в Польше. Защищающий Украину Сенцов в ответ записал видео с передовой

Фестиваль проходил в польском городе Лагуве.
Сенцов, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину защищает страну от российских оккупантов на Донбассе, записал видеообращение по случаю получения награды. Во время записи ролика были слышны звуки обстрелов.
"Я лично и весь украинский народ очень благодарны за поддержку поляков, которые оказались нашими настоящими братьями и сестрами, которые поддерживают нас в это тяжелое время, когда у нас такой мощный враг. С такими друзьями мы непременно победим!" – заявил он.
Сенцов отметил, что ранее был в Лагуве и называл этот город одним из лучших мест, в которых ему удалось побывать.
"Я надеюсь, мы победим, мне удастся выжить, я буду снимать кино и еще к вам приеду", – сказал Сенцов.
"Носорог" – фильм совместного производства Украины, Польши и Германии. Это криминальная драма, основанная на реальных событиях 1990-х годов в Украине. В центре сюжета – юноша по прозвищу Носорог, который попадает в уголовный мир и превращается из спортсмена в криминального авторитета. Продолжительность картины – полтора часа. В главной роли снялся непрофессиональный актер – бывший футбольный фанат, участник АТО Сергей Филимонов.
К съемкам картины Сенцов готовился еще в 2013 году, но процесс был прерван в 2014-м – с началом российской агрессии в Крыму и арестом режиссера. После освобождения в 2019 году Сенцов вернулся к работе над фильмом.
В ноябре 2021 года "Носорог" получил главный приз международного фестиваля Stockholm International Film Festival.
Премьера картины в украинских кинотеатрах состоялась 17 февраля 2022 года.
7 февраля стало известно, что Netflix приобрела права на показ "Носорога". Премьера картины на американской стриминговой платформе состоялась 23 мая.