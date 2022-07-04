"Носорог" стал лауреатом кинофестиваля в Польше. Защищающий Украину Сенцов в ответ записал видео с передовой

Сенцов – полякам: Надеюсь, мы победим, мне удастся выжить, я буду снимать кино и еще к вам приеду Фото: Rhino / Носоріг / Facebook

Фестиваль проходил в польском городе Лагуве.

Сенцов, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину защищает страну от российских оккупантов на Донбассе, записал видеообращение по случаю получения награды. Во время записи ролика были слышны звуки обстрелов.

"Я лично и весь украинский народ очень благодарны за поддержку поляков, которые оказались нашими настоящими братьями и сестрами, которые поддерживают нас в это тяжелое время, когда у нас такой мощный враг. С такими друзьями мы непременно победим!" – заявил он.

Сенцов отметил, что ранее был в Лагуве и называл этот город одним из лучших мест, в которых ему удалось побывать.

"Я надеюсь, мы победим, мне удастся выжить, я буду снимать кино и еще к вам приеду", – сказал Сенцов.

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Видео: Lubuskie Lato Filmowe / YouTube