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"Носорог" стал лауреатом кинофестиваля в Польше. Защищающий Украину Сенцов в ответ записал видео с передовой

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Сенцов полякам: Надеюсь, мы победим, мне удастся выжить, я буду снимать кино и еще к вам приеду
Сенцов – полякам: Надеюсь, мы победим, мне удастся выжить, я буду снимать кино и еще к вам приеду
Фото: Rhino / Носоріг / Facebook

Фильм украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог" получил главную награду на престижном кинофестивале в Польше Lubuskie Lato Filmowe – "Золотая гроздь". Об этом 4 июля сообщается на странице проекта в Facebook.

Фестиваль проходил в польском городе Лагуве.

Сенцов, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину защищает страну от российских оккупантов на Донбассе, записал видеообращение по случаю получения награды. Во время записи ролика были слышны звуки обстрелов.

"Я лично и весь украинский народ очень благодарны за поддержку поляков, которые оказались нашими настоящими братьями и сестрами, которые поддерживают нас в это тяжелое время, когда у нас такой мощный враг. С такими друзьями мы непременно победим!" – заявил он.

Сенцов отметил, что ранее был в Лагуве и называл этот город одним из лучших мест, в которых ему удалось побывать.

"Я надеюсь, мы победим, мне удастся выжить, я буду снимать кино и еще к вам приеду", – сказал Сенцов.

ВИДЕО
Видео: Lubuskie Lato Filmowe / YouTube
Контекст:

"Носорог" – фильм совместного производства Украины, Польши и Германии. Это криминальная драма, основанная на реальных событиях 1990-х годов в Украине. В центре сюжета – юноша по прозвищу Носорог, который попадает в уголовный мир и превращается из спортсмена в криминального авторитета. Продолжительность картины – полтора часа. В главной роли снялся непрофессиональный актер – бывший футбольный фанат, участник АТО Сергей Филимонов.

К съемкам картины Сенцов готовился еще в 2013 году, но процесс был прерван в 2014-м – с началом российской агрессии в Крыму и арестом режиссера. После освобождения в 2019 году Сенцов вернулся к работе над фильмом.

В ноябре 2021 года "Носорог" получил главный приз международного фестиваля Stockholm International Film Festival.

Премьера картины в украинских кинотеатрах состоялась 17 февраля 2022 года.

7 февраля стало известно, что Netflix приобрела права на показ "Носорога". Премьера картины на американской стриминговой платформе состоялась 23 мая.

Теги: кино, Польша, Олег Сенцов, кинофестиваль, война России против Украины, награда, Гран-при
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