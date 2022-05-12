  Названа дата премьеры фильма Сенцова "Носорог" на Netflix

7 февраля стало известно, что Netflix приобрела права на показ "Носорога". Отмечается, что фильм будет доступен к просмотру и для украинских пользователей.

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Контекст:

"Носорог" – фильм совместного производства Украины, Польши и Германии. Это криминальная драма, основанная на реальных событиях 1990-х годов в Украине. В центре сюжета – юноша по прозвищу Носорог, который попадает в уголовный мир и превращается из спортсмена в криминального авторитета. Продолжительность картины – полтора часа. В главной роли снялся непрофессиональный актер – бывший футбольный фанат, участник АТО Сергей Филимонов.

К съемкам картины Сенцов готовился еще в 2013 году, но процесс был прерван в 2014-м – с началом российской агрессии в Крыму и арестом режиссера. После освобождения в 2019 году Сенцов вернулся к работе над фильмом.

В ноябре 2021 года "Носорог" получил главный приз международного фестиваля Stockholm International Film Festival.

Премьера картины в украинских кинотеатрах состоялась 17 февраля 2022 года.