Сенцов о службе в ВСУ: Охота на самолеты и вертушки – занятие интересное, но требует выдержки

Сенцов: Война – это не всегда контактные бои, атаки или спецоперации Фото: Oleg Sentsov / Facebook

"Война – это не всегда контактные бои, атаки или спецоперации. Преимущественно ты занимаешься бытом, прячешься от вражеской артиллерии и ждешь. Ждешь, когда начнут насыпать, когда прекратят или когда появится враг. Охота на самолеты и вертушки – занятие интересное, но требует выдержки и рисков, так как при захвате цели приборы показывают пилоту местоположение стрелка", – написал Сенцов.

Он сравнил выслеживание вражеской авиатехники с игрой в кошки-мышки.

"А еще перед вылетом своей авиации рашисты прореживают лесополосы артой и минометами, пытаясь уничтожить скрывающиеся там расчеты ПЗРК. Но большую часть времени ты все же ждешь, примерно так", – подытожил он.

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