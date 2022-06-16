28-летний вратарь сборной Украины Бущан женился во второй раз. Фото

Бущан в 2019 году развелся с первой женой Фото: georgiybuschan / Instagram

Бущан впервые рассказал об отношениях с Викторией осенью 2021 года, но не стал называть имя своей возлюбленной.

Издание "КП в Украине" со ссылкой на информацию от людей из окружения пары пишет, что у супругов подрастает общий сын. Его возраст не уточняется.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Зірковии * шлях * (@zirkovyi_shlyah)