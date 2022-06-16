28-летний вратарь сборной Украины Бущан женился во второй раз. Фото

Бущан впервые рассказал об отношениях с Викторией осенью 2021 года, но не стал называть имя своей возлюбленной.
Издание "КП в Украине" со ссылкой на информацию от людей из окружения пары пишет, что у супругов подрастает общий сын. Его возраст не уточняется.
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Георгий Бущан родился 31 мая 1994 года в Одессе. Начал играть за киевское "Динамо" в 2011-м.
Летом 2021 года футболист попал в сборную Украины для участия в матчах чемпионата Европы. Был признан лучшим вратарем украинской Премьер-лиги по итогам сезона 2020–2021.
В 2019 году Бущан развелся с примой-балериной Национального академического театра оперы и балета Украины Кристиной Шишпор после пяти лет брака. У них есть общая дочь Юлия (2014).