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16 июня, 2022
 
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28-летний вратарь сборной Украины Бущан женился во второй раз. Фото

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Бущан в 2019 году развелся с первой женой
Бущан в 2019 году развелся с первой женой
Фото: georgiybuschan / Instagram

28-летний украинский футболист, вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан женился во второй раз. Свадебные снимки разместила на своей закрытой странице в Instagram его жена Виктория, фото также обнародованы 15 июня на странице программы "Зірковий шлях" в Instagram.

Бущан впервые рассказал об отношениях с Викторией осенью 2021 года, но не стал называть имя своей возлюбленной.

Издание "КП в Украине" со ссылкой на информацию от людей из окружения пары пишет, что у супругов подрастает общий сын. Его возраст не уточняется. 

Контекст:

Георгий Бущан родился 31 мая 1994 года в Одессе. Начал играть за киевское "Динамо" в 2011-м.

Летом 2021 года футболист попал в сборную Украины для участия в матчах чемпионата Европы. Был признан лучшим вратарем украинской Премьер-лиги по итогам сезона 2020–2021.

В 2019 году Бущан развелся с примой-балериной Национального академического театра оперы и балета Украины Кристиной Шишпор после пяти лет брака. У них есть общая дочь Юлия (2014). 

Теги: футбол, свадьба, Кристина Шишпор, Георгий Бущан
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