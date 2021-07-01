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Бущан: У меня на бутылке с водой был список игроков сборной Швеции – их номера и куда они бьют пенальти

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Бущан: Я ждал, был уверен, что команда додавит
Бущан: Я ждал, был уверен, что команда додавит
Фото: ЕРА

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан готовился к серии послематчевых пенальти в игре 1/8 финала Евро 2020 против сборной Швеции. Об этом он рассказал в комментарии сайту болельщиков киевского "Динамо".

"В тот момент, когда мы узнали соперника и то, что мы остаемся на Евро, с того дня мы начали готовить тактику на матч со Швецией. Мы с такой тактикой также играли против Франции на выезде. Она принесла результат... Я ждал, был уверен, что команда додавит [Швецию в добавленное время]. Но у меня есть секрет: на бутылке с водой был написан список игроков сборной Швеции – их номера и куда они бьют пенальти", – сказал Бущан.

По его мнению, украинцы контролировали ход поединка.

"У нас тоже была штанга, тоже было много моментов у ворот Швеции, но мы не смогли их реализовать. Но на протяжении всей игры мы контролировали игру и допускали минимум ошибок. После всех ошибок, которые были в группе, – футбольный бог [на этот раз был] за нас", – отметил голкипер.

Контекст:

Сборная Украины по футболу впервые в истории преодолела групповой этап чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира.

В первом туре Евро 2020 сборная Украины проиграла сборной Нидерландов со счетом 2:3. По ходу матча украинцы отыгрались с 0:2 и упустили ничью в конце поединка.

Обыграв команду Северной Македонии, сборная Украины прервала серию из шести поражений подряд в финальных частях чемпионатов Европы по футболу. Последний раз национальная команда побеждала сборную Швеции на домашнем Евро 2012 со счетом 2:1.

В третьем матче группы С на Евро 2020 Украина минимально проиграла сборной Австрии и заняла в итоге третье место, имея в активе три очка.

В 1/8 финала Евро 2020 сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал турнира. 3 июля в Риме (Италия) украинцы сыграют против сборной Англии. Матч состоится в 22.00 на стадионе "Олимпико".

Теги: футбол, Украина, Швеция, сборная Украины, Евро 2020, Георгий Бущан
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