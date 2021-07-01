Бущан: У меня на бутылке с водой был список игроков сборной Швеции – их номера и куда они бьют пенальти

"В тот момент, когда мы узнали соперника и то, что мы остаемся на Евро, с того дня мы начали готовить тактику на матч со Швецией. Мы с такой тактикой также играли против Франции на выезде. Она принесла результат... Я ждал, был уверен, что команда додавит [Швецию в добавленное время]. Но у меня есть секрет: на бутылке с водой был написан список игроков сборной Швеции – их номера и куда они бьют пенальти", – сказал Бущан.

По его мнению, украинцы контролировали ход поединка.

"У нас тоже была штанга, тоже было много моментов у ворот Швеции, но мы не смогли их реализовать. Но на протяжении всей игры мы контролировали игру и допускали минимум ошибок. После всех ошибок, которые были в группе, – футбольный бог [на этот раз был] за нас", – отметил голкипер.