Бущан: У меня на бутылке с водой был список игроков сборной Швеции – их номера и куда они бьют пенальти

"В тот момент, когда мы узнали соперника и то, что мы остаемся на Евро, с того дня мы начали готовить тактику на матч со Швецией. Мы с такой тактикой также играли против Франции на выезде. Она принесла результат... Я ждал, был уверен, что команда додавит [Швецию в добавленное время]. Но у меня есть секрет: на бутылке с водой был написан список игроков сборной Швеции – их номера и куда они бьют пенальти", – сказал Бущан.
По его мнению, украинцы контролировали ход поединка.
"У нас тоже была штанга, тоже было много моментов у ворот Швеции, но мы не смогли их реализовать. Но на протяжении всей игры мы контролировали игру и допускали минимум ошибок. После всех ошибок, которые были в группе, – футбольный бог [на этот раз был] за нас", – отметил голкипер.
Сборная Украины по футболу впервые в истории преодолела групповой этап чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира.
В первом туре Евро 2020 сборная Украины проиграла сборной Нидерландов со счетом 2:3. По ходу матча украинцы отыгрались с 0:2 и упустили ничью в конце поединка.
Обыграв команду Северной Македонии, сборная Украины прервала серию из шести поражений подряд в финальных частях чемпионатов Европы по футболу. Последний раз национальная команда побеждала сборную Швеции на домашнем Евро 2012 со счетом 2:1.
В третьем матче группы С на Евро 2020 Украина минимально проиграла сборной Австрии и заняла в итоге третье место, имея в активе три очка.
В 1/8 финала Евро 2020 сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал турнира. 3 июля в Риме (Италия) украинцы сыграют против сборной Англии. Матч состоится в 22.00 на стадионе "Олимпико".