  "Ее срезали при мне же". Голкипер сборной Украины Бущан рассказал, за что приревновал свою девушку

Бущан признался, что после одного случая запретил своей девушке куда-либо ходить без него Фото: georgiybuschan / Instagram

27-летний спортсмен подтвердил, что в настоящий момент находится в отношениях, но имени девушки не назвал. Он добавил, что вторая половинка его ревнует. "А ты ревнуешь?" – спросил его ведущий

"Да, ну когда явно вижу, что… Допустим, был случай, что ее срезали при мне же! Тогда, конечно, приходилось [ревновать]. Была интересная история. Без драки. Потому что, наверное, повезло кому-то…" – ответил Бущан.

Футболист уточнил, что человек, пристававший к его девушке, сначала подошел к нему и поинтересовался, занята ли девушка, а после утвердительного ответа удивился: "Кем занята? Тобой, что ли? Да не гони! Кому ты рассказываешь?"

По словам Бущана, после этого случая он заявил своей девушке, что "ты больше без меня выходить никуда не будешь".

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Ответ Бущана о ревности начинается с 41 мин. 20 сек. Видео: Зе Интервьюер / YouTube