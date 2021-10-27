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27 октября, 2021
 
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"Расту вместе с ней". Голкипер сборной Украины Бущан рассказал, как воспитывает дочь после развода

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Георгий Бущан с семилетней дочерью Юлией
Георгий Бущан с семилетней дочерью Юлией
Фото: georgiybuschan / Instagram

Голкипер футбольного клуба "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан рассказал, что сохранил хорошие отношения с женой после развода и сегодня принимает активное участие в воспитании дочери. Об этом он заявил 22 октября украинскому шоумену и ведущему Анатолию Анатоличу в интервью для его YouTube-канала "Зе Интервьюер".

Футболист уточнил, что семилетняя дочь Юлия живет с его бывшей женой – примой-балериной Национального академического театра оперы и балета Украины Кристиной Шишпор. По словам 27-летнего спортсмена, он старается уделить девочке максимум времени и внимания, даже если для этого у него есть только "полувыходной день".

"Я с ней много времени проводил. Она пошла на моих глазах, первые какие-то слова – тоже при мне было. И я думал, что разбираюсь в этом всем. Сейчас я понимаю, что расту вместе с ней. Мне приходится иногда даже думать, что я ей могу говорить, что я ей не могу говорить. Я пытаюсь ее воспитывать так, чтобы девочка в первую очередь была образованной и воспитанной", – рассказал Бущан.

Также голкипер признался, что дочь знает о том, что ее родители – знаменитые люди, но "на этом не зациклена". По его словам, дочь смотрит все матчи отца и даже спасает его от "настырного внимания поклонников".

ВИДЕО
Рассказ Бущана о дочери смотрите с 1 ч 10 мин. Видео: Зе Интервьюер / YouTube
Контекст:

Георгий Бущан родился 31 мая 1994 года в Одессе. Начал играть за киевское "Динамо" в 2011-м.

Летом 2021 года футболист попал в сборную Украины для участия в матчах чемпионата Европы. Был признан лучшим вратарем украинской Премьер-лиги по итогам сезона 2020–2021.

Бущан и Шишпор были женаты с 2014-го по 2019 год.

Теги: дети, футболист, спортсмены, развод, отец, Георгий Бущан, родители, девочка
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