  "Расту вместе с ней". Голкипер сборной Украины Бущан рассказал, как воспитывает дочь после развода

Футболист уточнил, что семилетняя дочь Юлия живет с его бывшей женой – примой-балериной Национального академического театра оперы и балета Украины Кристиной Шишпор. По словам 27-летнего спортсмена, он старается уделить девочке максимум времени и внимания, даже если для этого у него есть только "полувыходной день".

"Я с ней много времени проводил. Она пошла на моих глазах, первые какие-то слова – тоже при мне было. И я думал, что разбираюсь в этом всем. Сейчас я понимаю, что расту вместе с ней. Мне приходится иногда даже думать, что я ей могу говорить, что я ей не могу говорить. Я пытаюсь ее воспитывать так, чтобы девочка в первую очередь была образованной и воспитанной", – рассказал Бущан.

Также голкипер признался, что дочь знает о том, что ее родители – знаменитые люди, но "на этом не зациклена". По его словам, дочь смотрит все матчи отца и даже спасает его от "настырного внимания поклонников".

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Рассказ Бущана о дочери смотрите с 1 ч 10 мин. Видео: Зе Интервьюер / YouTube