В киевском "Динамо" COVID-19 заболел третий вратарь

18-летний голкипер "Динамо" (Киев) Руслан Нещерет не поможет молодежной сборной Украины в заключительных матчах отборочного турнира к Евро 2021, сообщает Украинская ассоциация футбола.

Ранее положительные результаты теста на COVID-19 получили основной и запасной голкиперы "Динамо" Георгий Бущан и Денис Бойко Фото: ЕРА

18-летний голкипер киевского "Динамо" Руслан Нещерет заболел COVID-19. Об этом 11 ноября сообщает Украинская ассоциация футбола.

Нещерет стал уже третьим вратарем столичного клуба, который выбыл из игры из-за коронавируса. Ранее положительные результаты теста на COVID-19 получили основной и запасной голкиперы "Динамо" Георгий Бущан и Денис Бойко.

Как отметили в УАФ, Нещерет не сможет помочь молодежной сборной Украины в заключительных матчах отборочного турнира к Евро 2021 против Мальты (13 ноября) и Северной Ирландии (17 ноября).

Перед матчем с донецким "Шахтером", который состоялся 8 ноября, коронавирус был подтвержден у 12 динамовцев.

После поражения горнякам со счетом 0:3 главный тренер киевлян Мирча Луческу заявил, что "сегодня выиграл COVID-19".