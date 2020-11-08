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"Шахтер" разгромил в Киеве "Динамо" Луческу

Донецкий "Шахтер" выиграл у киевского "Динамо" в рамках украинской Премьер-лиги.

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"Шахтер" забил три мяча
"Шахтер" забил три мяча
Фото: FC SHAKHTAR / Facebook

8 ноября в девятом туре украинской Премьер-лиги (УПЛ) донецкий "Шахтер" со счетом 3:0 обыграл киевское "Динамо". Об этом передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Поединок проходил на НСК "Олимпийский" в Киеве.

На 34-й минуте матча после ошибки на выходе голкипера киевлян Руслана Нещерета мяч забил Жуниор Мораес. Во втором тайме забивали игроки "Шахтера" Маркос Антонио (66-я минута) и Алан Патрик (73-я).

С 45-й минуты "Динамо" играло в меньшинстве в связи с удалением Сергея Сидорчука.

Главным тренером "Динамо" является бывший наставник "Шахтера" Мирча Луческу. Перед матчем своей новой команды со старой он столкнулся с кадровыми проблемами – из-за COVID-19 с "Шахтером" не могли играть 12 футболистов.

Победа донецкой команды позволила ей набрать 19 очков, отставание "Шахтера" от лидирующего пока "Динамо" сократилось до одного очка.

Теги: футбол, Динамо Киев, Мирча Луческу, Шахтер Донецк, НСК Олимпийский, УПЛ, Жуниор Мораес, Алан Патрик
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