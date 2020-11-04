"Барселона" – "Динамо". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Сегодня вечером киевское "Динамо" в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов сыграет на выезде против каталонской "Барселоны". В прямом эфире игру покажет телеканал "Футбол 2", издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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