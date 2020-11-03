"Боруссия" разгромила "Шахтер" в матче Лиги чемпионов. Видео
Донецкий "Шахтер" в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов потерпел разгромное поражение от менхенгладбахской "Боруссии". В составе немецкой команды хет-триком отличился Аляссан Плеа (на 8-й, 26-й и 78-й минутах), забивали также Рами Бенсебаини (44-я минута) и Ларс Штиндль (65-я минута). Кроме того, на 17-й минуте Валерий Бондарь срезал мяч в свои ворота после удара Штефана Лайнера. Видеообзор матча опубликовал телеканал "Футбол".
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