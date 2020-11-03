"Шахтер" – "Боруссия". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Сегодня вечером донецкий "Шахтер" проведет матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против "Боруссии" из Менхенгладбаха. В прямом эфире игру покажет телеканал "Футбол 1", издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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