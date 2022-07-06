Бывшая жена Узелкова о переезде в Израиль: У нас так мало времени, чтобы сомневаться. Не откладывайте любовь

"Очень странные ощущения возникают, когда ты находишься сейчас не в Украине. С одной стороны, кажется, что ты в безопасности, с другой стороны, сердце болит, что в столь сложный момент ты не на своей земле", – написала она.
По словам Боржемской, "чувство вкуса жизни должно преодолеть чувство страха и вины".
"У нас так мало времени, чтобы сомневаться в правильности своих действий, чтобы бояться сделать шаг, чтобы думать о завтрашнем дне. Не откладывайте жизнь. Не откладывайте любовь. Не откладывайте изменения", – написала она.
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Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. До войны она была экспертом программы на СТБ "Все буде добре" и тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале.
В 2018 году Боржемская рассталась со своим мужем, боксером Вячеславом Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.
29 июня 2022 года Боржемская сообщила, что переехала с детьми в Израиль.