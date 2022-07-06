Бульвар Шоубиз
 
06 июля, 2022
 
Новости

Бывшая жена Узелкова о переезде в Израиль: У нас так мало времени, чтобы сомневаться. Не откладывайте любовь

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Боржемская: Очень странные ощущения возникают, когда ты находишься сейчас не в Украине
Боржемская: Очень странные ощущения возникают, когда ты находишься сейчас не в Украине
Фото: uzelkova.marina / Instagram

Бывшая жена украинского боксера Вячеслава Узелкова, украинский фитнес-тренер Марина Боржемская 6 июля в Instagram написала, что испытывает двоякие чувства после того, как вместе с детьми покинула Украину и переехала в Израиль.

"Очень странные ощущения возникают, когда ты находишься сейчас не в Украине. С одной стороны, кажется, что ты в безопасности, с другой стороны, сердце болит, что в столь сложный момент ты не на своей земле", – написала она.

По словам Боржемской, "чувство вкуса жизни должно преодолеть чувство страха и вины".

"У нас так мало времени, чтобы сомневаться в правильности своих действий, чтобы бояться сделать шаг, чтобы думать о завтрашнем дне. Не откладывайте жизнь. Не откладывайте любовь. Не откладывайте изменения", – написала она.

Контекст:

Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. До войны она была экспертом программы на СТБ "Все буде добре" и тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале.

В 2018 году Боржемская рассталась со своим мужем, боксером Вячеславом Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.

29 июня 2022 года Боржемская сообщила, что переехала с детьми в Израиль.

Теги: Израиль, война России против Украины, Марина Боржемская, Вячеслав Узелков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
Дмитрий ГОРДОН
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
Алеся БАЦМАН
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Бардаша о расставании с ним: Для меня это никакая не радость. Произошел развал семьи
Жена Бардаша о расставании с ним: Для меня это никакая не радость. Произошел развал семьи
Полякова после возвращения в Украину выступила с концертом в метро. Видео
Полякова после возвращения в Украину выступила с концертом в метро. Видео
Бывшая жена Узелкова о переезде в Израиль: У нас так мало времени, чтобы сомневаться. Не откладывайте любовь
Бывшая жена Узелкова о переезде в Израиль: У нас так мало времени, чтобы сомневаться. Не откладывайте любовь
Калныньш о РФ: Это страна с проблемами. Так загадить весь мир своим враньем...
Калныньш о РФ: Это страна с проблемами. Так загадить весь мир своим враньем...
  Dzidzio о Кузьме: Мы утром договаривались встретиться часов на 9.00. Я вышел в 9.01 – он уехал под моим носом. Он никогда не ждал
  Dzidzio о Кузьме: Мы утром договаривались встретиться часов на 9.00. Я вышел в 9.01 – он уехал под моим носом. Он никогда не ждал
Дмитрий ГОРДОН
  В сербском городе накануне Exit Festival появились многочисленные символы российской агрессии против Украины
  В сербском городе накануне Exit Festival появились многочисленные символы российской агрессии против Украины
  "Як ти там живеш". MamaRika презентовала черно-белый клип на песню о разлуке. Видео
  "Як ти там живеш". MamaRika презентовала черно-белый клип на песню о разлуке. Видео
  Ким: Успеваю ли я отдыхать? Я, как верблюд, – два года протяну, а потом буду ныть, что устал
  Ким: Успеваю ли я отдыхать? Я, как верблюд, – два года протяну, а потом буду ныть, что устал
Макс Барских выступил в Киеве на станции метро "Майдан Незалежности". Фото, видео
Макс Барских выступил в Киеве на станции метро "Майдан Незалежности". Фото, видео
  Вышел официальный трейлер фильма "Билет в рай" с Клуни и Робертс в главных ролях. Видео
  Вышел официальный трейлер фильма "Билет в рай" с Клуни и Робертс в главных ролях. Видео
Пенн путешествует по Украине в подаренных ему украинских берцах. Фото
Пенн путешествует по Украине в подаренных ему украинских берцах. Фото
  Dzidzio: Во время развода сердце болело. Это очень тяжелый процесс. Но, слава богу, уже прошло
  Dzidzio: Во время развода сердце болело. Это очень тяжелый процесс. Но, слава богу, уже прошло
Дмитрий ГОРДОН
Верка Сердючка выступит на фестивале Atlas, который пройдет в онлайн-формате под девизом "Раша, гудбай"
Верка Сердючка выступит на фестивале Atlas, который пройдет в онлайн-формате под девизом "Раша, гудбай"
"Нифигасе ее разнесло! На нервах типа? Или родила?" Замалчивающая войну Ани Лорак озадачила сеть изменениями в своей фигуре
"Нифигасе ее разнесло! На нервах типа? Или родила?" Замалчивающая войну Ани Лорак озадачила сеть изменениями в своей фигуре
  "Какой мразью она была такой и осталась". Приходько рассказала, как ее лично предала путинистка Гагарина еще до войны
  "Какой мразью она была – такой и осталась". Приходько рассказала, как ее лично предала путинистка Гагарина еще до войны
  Михаил Хома: Dzidzio или Хома? Пусть публика решает
  Михаил Хома: Dzidzio или Хома? Пусть публика решает
Дмитрий ГОРДОН
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 