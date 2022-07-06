  Dzidzio о Кузьме: Мы утром договаривались часов на 9.00. Я вышел в 9.01 – он уехал под моим носом. Он никогда не ждал

Dzidzio о Кузьме: Это был талант, у которого была ценность. Он был честным. Мог говорить правдиво, остро, смешно, непопулярно Фото: dzidzio / Instagram

По словам Хомы, его с Кузьмой познакомил певец Олег Турко (Лесик), но до этого они с Кузьмой знали друг друга в лицо.

Кузьма, отметил артист, стал одним из первых, кому он показал свои выступления в образе Dzidzio, после чего Скрябин решил продюсировать этот проект.

Хома отметил, что Кузьма показал ему, "что такое шоу-бизнес".

"Это был талант, у которого была ценность. Он был честным. Он мог говорить правдиво, остро, смешно, непопулярно Он был очень быстрый. Я когда приезжал, понимал, что мы – как улитка и пантера", – поделился воспоминаниями артист.

В качестве примера Хома рассказал случай, который произошел, когда он остановился в Киеве в доме Кузьмы.

"Мы утром встали, договаривались часов на 9.00. Я вышел в 9.01 – все, он уехал перед моим носом. Он никогда не ждал. Он просто очень быстро думал, двигался и учил, что не надо пропускать жизнь", – рассказал Хома.

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