Бульвар Шоубиз
 
06 июля, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Dzidzio о Кузьме: Мы утром договаривались часов на 9.00. Я вышел в 9.01 – он уехал под моим носом. Он никогда не ждал

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Dzidzio о Кузьме: Это был талант, у которого была ценность. Он был честным. Мог говорить правдиво, остро, смешно, непопулярно
Dzidzio о Кузьме: Это был талант, у которого была ценность. Он был честным. Мог говорить правдиво, остро, смешно, непопулярно
Фото: dzidzio / Instagram

Украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) в интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону поделился воспоминаниями об украинском певце Кузьме Скрябине (Андрее Кузьменко), который погиб в ДТП в 2015 году.

По словам Хомы, его с Кузьмой познакомил певец Олег Турко (Лесик), но до этого они с Кузьмой знали друг друга в лицо.

Кузьма, отметил артист, стал одним из первых, кому он показал свои выступления в образе Dzidzio, после чего Скрябин решил продюсировать этот проект.

Хома отметил, что Кузьма показал ему, "что такое шоу-бизнес". 

"Это был талант, у которого была ценность. Он был честным. Он мог говорить правдиво, остро, смешно, непопулярно Он был очень быстрый. Я когда приезжал, понимал, что мы – как улитка и пантера", – поделился воспоминаниями артист.

В качестве примера Хома рассказал случай, который произошел, когда он остановился в Киеве в доме Кузьмы.  

"Мы утром встали, договаривались часов на 9.00. Я вышел в 9.01 – все, он уехал перед моим носом. Он никогда не ждал. Он просто очень быстро думал, двигался и учил, что не надо пропускать жизнь", – рассказал Хома.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Андрей Кузьменко погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Автомобиль, за рулем которого находился музыкант, столкнулся с молоковозом в Днепропетровской области.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Кузьма Скрябин, Dzidzio
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