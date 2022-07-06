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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Dzidzio: Это война за свободу и за волю. Деколонизация от России

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Dzidzio: Мне бабушка всегда рассказывала о войне. И я никогда не мог поверить, что это еще раз повторится
Dzidzio: Мне бабушка всегда рассказывала о войне. И я никогда не мог поверить, что это еще раз повторится
Фото: dzidzio / Instagram

Война между Россией и Украиной – это деколонизация от России, считает украинский певец Dzidzio (Михаил Хома). Об этом он рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Если честно, Дмитрий, я с детства помню все разговоры. Я воспитан стрелецкими песнями, я воспитан украинскими повстанческими песнями. Мне бабушка всегда рассказывала о войне. И я никогда не мог поверить, что это еще раз повторится. Все повторяется полностью. Я поднял все тексты. И первая песня, которой меня научил дедушка Олекса, – "Збудись, могутня Україно". Там все рассказано – за что это война. В этой песне написано, что это война за свободу и за волю. То, что сейчас происходит, – деколонизация от России. Потому что все лучше отдавали в Россию, везли в Москву. Все лучшее из талантов наших, все лучшее, что производилось в Украине, – все туда упаковывали, вагонами везли туда. И им непонятно, как теперь без нас, они не могут отпустить нас. Мы должны это сделать раз и навсегда. И сейчас мне все так отзываются эти разговоры с бабушкой и с дедушкой", – сказал он.

По словам Хомы, это дело нужно довести до конца.

"Иначе уже и шанса не будет иного. Здесь нужно уже дожать каждому из нас: бизнесмены, политики, Вооруженные силы. Мы должны сплотиться и довести это дело до конца, которое еще тогда не было завершено. Вот так", – сказал артист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Хома родился в 1983 году во Львовской области. Детство провел в Новояворовске.

Окончил музыкальную школу (вокально-хоровое отделение). Учился во Львовском музыкальном училище и Киевском национальном университете культуры и искусств.

В начале 2000-х основал во Львове группу "Друзья", с которой выступал на свадьбах и частных мероприятиях, сотрудничал с коллективом таможенной службы Украины "Меркурий".

В 2009 году появилась группа Dzidzio, Хома стал ее солистом.

Как режиссер снял несколько фильмов, сам снимался в кино в качестве актера. Был участником и членом жюри нескольких телевизионных шоу.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, война России против Украины, Dzidzio, Михаил Хома
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