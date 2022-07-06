Dzidzio: Это война за свободу и за волю. Деколонизация от России

Dzidzio: Мне бабушка всегда рассказывала о войне. И я никогда не мог поверить, что это еще раз повторится Фото: dzidzio / Instagram

"Если честно, Дмитрий, я с детства помню все разговоры. Я воспитан стрелецкими песнями, я воспитан украинскими повстанческими песнями. Мне бабушка всегда рассказывала о войне. И я никогда не мог поверить, что это еще раз повторится. Все повторяется полностью. Я поднял все тексты. И первая песня, которой меня научил дедушка Олекса, – "Збудись, могутня Україно". Там все рассказано – за что это война. В этой песне написано, что это война за свободу и за волю. То, что сейчас происходит, – деколонизация от России. Потому что все лучше отдавали в Россию, везли в Москву. Все лучшее из талантов наших, все лучшее, что производилось в Украине, – все туда упаковывали, вагонами везли туда. И им непонятно, как теперь без нас, они не могут отпустить нас. Мы должны это сделать раз и навсегда. И сейчас мне все так отзываются эти разговоры с бабушкой и с дедушкой", – сказал он.

По словам Хомы, это дело нужно довести до конца.

"Иначе уже и шанса не будет иного. Здесь нужно уже дожать каждому из нас: бизнесмены, политики, Вооруженные силы. Мы должны сплотиться и довести это дело до конца, которое еще тогда не было завершено. Вот так", – сказал артист.

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