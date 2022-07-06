Dzidzio: Это война за свободу и за волю. Деколонизация от России

"Если честно, Дмитрий, я с детства помню все разговоры. Я воспитан стрелецкими песнями, я воспитан украинскими повстанческими песнями. Мне бабушка всегда рассказывала о войне. И я никогда не мог поверить, что это еще раз повторится. Все повторяется полностью. Я поднял все тексты. И первая песня, которой меня научил дедушка Олекса, – "Збудись, могутня Україно". Там все рассказано – за что это война. В этой песне написано, что это война за свободу и за волю. То, что сейчас происходит, – деколонизация от России. Потому что все лучше отдавали в Россию, везли в Москву. Все лучшее из талантов наших, все лучшее, что производилось в Украине, – все туда упаковывали, вагонами везли туда. И им непонятно, как теперь без нас, они не могут отпустить нас. Мы должны это сделать раз и навсегда. И сейчас мне все так отзываются эти разговоры с бабушкой и с дедушкой", – сказал он.
По словам Хомы, это дело нужно довести до конца.
"Иначе уже и шанса не будет иного. Здесь нужно уже дожать каждому из нас: бизнесмены, политики, Вооруженные силы. Мы должны сплотиться и довести это дело до конца, которое еще тогда не было завершено. Вот так", – сказал артист.
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Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Хома родился в 1983 году во Львовской области. Детство провел в Новояворовске.
Окончил музыкальную школу (вокально-хоровое отделение). Учился во Львовском музыкальном училище и Киевском национальном университете культуры и искусств.
В начале 2000-х основал во Львове группу "Друзья", с которой выступал на свадьбах и частных мероприятиях, сотрудничал с коллективом таможенной службы Украины "Меркурий".
В 2009 году появилась группа Dzidzio, Хома стал ее солистом.
Как режиссер снял несколько фильмов, сам снимался в кино в качестве актера. Был участником и членом жюри нескольких телевизионных шоу.