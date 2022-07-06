  Михаил Хома: Dzidzio или Хома? Пусть публика решает

Артист рассказал, что в последнее время записал несколько песен под своим настоящим именем – они отличаются от юмористических треков, которые он исполняет в образе Dzidzio.
В контексте разговора Гордон спросил у артиста, будет ли он дальше развивать проект Dzidzio или намерен строить карьеру как Михаил Хома.
"Будет ли еще Dzidzio или будет только Хома?" – спросил у артиста Гордон.
"Думаю, это будет решать публика. Я буду давать это и это. Пусть публика решает. Не я должен решать", – ответил певец.
Хома родился в 1983 году во Львовской области. Детство провел в Новояворовске.
Окончил музыкальную школу (вокально-хоровое отделение). Учился во Львовском музыкальном училище и Киевском национальном университете культуры и искусств.
В начале 2000-х основал во Львове группу "Друзья", с которой выступал на свадьбах и частных мероприятиях, сотрудничал с коллективом таможенной службы Украины "Меркурий".
В 2009 году появилась группа Dzidzio, Хома стал ее солистом.
Как режиссер снял несколько фильмов, сам снимался в кино в качестве актера. Был участником и членом жюри нескольких телевизионных шоу.