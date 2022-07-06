  Михаил Хома: Dzidzio или Хома? Пусть публика решает

С 2009 года Хома выступает в образе Dzidzio Фото: dzidzio / Instagram

Артист рассказал, что в последнее время записал несколько песен под своим настоящим именем – они отличаются от юмористических треков, которые он исполняет в образе Dzidzio.

В контексте разговора Гордон спросил у артиста, будет ли он дальше развивать проект Dzidzio или намерен строить карьеру как Михаил Хома.

"Будет ли еще Dzidzio или будет только Хома?" – спросил у артиста Гордон.

"Думаю, это будет решать публика. Я буду давать это и это. Пусть публика решает. Не я должен решать", – ответил певец.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube