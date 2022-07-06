Бульвар Шоубиз
 
06 июля, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Михаил Хома: Dzidzio или Хома? Пусть публика решает

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С 2009 года Хома выступает в образе Dzidzio
С 2009 года Хома выступает в образе Dzidzio
Фото: dzidzio / Instagram

Украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) в интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал, что от зрителей будет зависеть, под каким именем он продолжит свою карьеру на сцене.

Артист рассказал, что в последнее время записал несколько песен под своим настоящим именем  они отличаются от юмористических треков, которые он исполняет в образе Dzidzio.

В контексте разговора Гордон спросил у артиста, будет ли он дальше развивать проект Dzidzio или намерен строить карьеру как Михаил Хома.

"Будет ли еще Dzidzio или будет только Хома?" – спросил у артиста Гордон. 

"Думаю, это будет решать публика. Я буду давать это и это. Пусть публика решает. Не я должен решать", – ответил певец. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Хома родился в 1983 году во Львовской области. Детство провел в Новояворовске.

Окончил музыкальную школу (вокально-хоровое отделение). Учился во Львовском музыкальном училище и Киевском национальном университете культуры и искусств.

В начале 2000-х основал во Львове группу "Друзья", с которой выступал на свадьбах и частных мероприятиях, сотрудничал с коллективом таможенной службы Украины "Меркурий".

В 2009 году появилась группа Dzidzio, Хома стал ее солистом.

Как режиссер снял несколько фильмов, сам снимался в кино в качестве актера. Был участником и членом жюри нескольких телевизионных шоу.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Dzidzio, Михаил Хома
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