  Dzidzio о работе на таможне: Это была моя большая ошибка

Dzidzio: Я себе намотал на ус, что творчество – это мое, а служба – для других людей. Я не могу так себя вести, такое делать Фото: dzidzio / Instagram

Dzidzio признался, что познакомился с начальником таможни благодаря коллегам-музыкантам, которые там работали.

"Меня заметил начальник таможни Краковца [Яворовского района Львовской области], который тогда пришел из Киева. Я такой исполнительный парень был – колонки могу принести, организовать, помочь и сам спеть. Он мне предложил: "Иди к нам в коллектив на службу", – рассказал певец.

По словам артиста, он не воспринял всерьез это предложения.

"Я же понимал, на то время сколько это все стоит. Это же сумасшедшие деньги. Ну это все по слухам, я конкретно не знал, сколько нужно дать", – рассказал Dzidzio.

Певец признался, что сперва сделал вид, будто не услышал предложение, но начальник таможни после концертов еще несколько раз напоминал ему о приглашении на службу.

"На мой взгляд, это было искушение для юного парня – запрыгнуть в вагон шикарных условий", – заявил артист, отметив, что принял предложение.

Начав работать, Dzidzio понял, что "это не его".

"Я очень скучал по студии, концертам, свободному времени, которое уделял творчеству. И я понял, что это была моя большая ошибка, – сказал он. – Это наука на всю жизнь. Чтобы от искушений отказываться, я себе часто вспоминаю таможню. Я себе намотал на ус, что творчество – это мое, а служба – для других людей. Я не могу так себя вести, такое делать".

Dzidzio признался, что уволился с таможни после того, как начальник вернулся в Киев, и стало понятно, что его самого больше там "вести никто не будет".

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