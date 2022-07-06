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06 июля, 2022
 
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"Слава молодым!" В сети показали долгий поцелуй Сенцова с невестой. Видео

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5 июля Сенцов и Вельч стали мужем и женой
5 июля Сенцов и Вельч стали мужем и женой
Фото: Oleg Sentsov / Facebook

Украинская ведущая Маричка Падалко 5 июля разместила в Instagram ролик, который был снят в ресторане во время свадебной вечеринки по случаю бракосочетания украинского режиссера Олега Сенцова и его невесты, директора по адвокации американской компании Ridgley Walsh Вероники Вельч.

На видео Сенцов сперва поет песню вместе с женой и гостями, а затем под крики "Слава молодым" долго целует Вельч в губы.

Контекст:

Ранее Сенцов несколько раз появлялся на публике вместе с Вельч. О том, что они состоят в отношениях, режиссер впервые сообщил в марте 2022 года.

5 июля Сенцов и Вельч стали мужем и женой

От предыдущих отношений у него есть трое детей. Взрослые Алина и Владислав – дети от первого брака. О рождении третьего ребенка – дочери Эммы – Сенцов сообщил 5 февраля 2021 года. Она родилась 16 декабря 2020 года. С ее матерью, украинской поэтессой Юлией Бабич Сенцов встречался несколько месяцев. О беременности Бабич узнала уже после расставания.

Вельч родилась в Ивано-Франковске, окончила Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. Ее экс-супруг – бывший координатор движения "Чесно", политический консультант Андрей Круглашов. У них есть общий ребенок.

Теги: Олег Сенцов, свадьба, война России против Украины, семья
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