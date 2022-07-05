Бульвар Шоубиз
 
05 июля, 2022
 
Новости

"Достали восемь осколков". Исполнитель главной роли в фильме Сенцова "Носорог" получил ранение на фронте

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Филимонов: Нас накрыло "Градом". Меня ранило
Филимонов: Нас накрыло "Градом". Меня ранило
Фото: Сергій Філімонов / Facebook

Защищающий Украину от российских оккупантов исполнитель главной роли в фильме украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог", лидер движения "Гонор", украинский активист Сергей Филимонов получил ранение на фронте. Об этом он сообщил 5 июля в своем Telegram-канале.

"Нас накрыло "Градом". Меня ранило. Достали уже восемь осколков. Эвакуируют в Днепр. В общем, все гуд. Скоро буду в строю", – написал он.

Позже на своей странице в Facebook он добавил, что планирует "максимум через две недели быть в строю", хотя врачи рекомендуют восстановление в течение месяца. 

https://www.facebook.com/serhii.filimonov.98/posts/739515633924305

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Филимонов родился в 1994 году в Киеве. В 2014 году защищал Украину от российских оккупантов в составе добровольческого батальона "Азов". В 2015 году вернулся с фронта в Киев. 

В 2018 году окончил Киевский национальный университет строительства и архитектуры по специальности инженер-строитель. 

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Филимонов вернулся на фронт. В своих социальных сетях он рассказывает подписчикам о войне против российских оккупантов. 

Теги: война России против Украины, ранение, Сергей Филимонов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
Алеся БАЦМАН
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Алина ГРЕЧАНАЯ
Пискарева: В Черногорию мы добирались четверо суток. Потом было сумасшедшее чувство вины, что я выбрала не патриотизм, а материнство
Пискарева: В Черногорию мы добирались четверо суток. Потом было сумасшедшее чувство вины, что я выбрала не патриотизм, а материнство
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Dzidzio: Отец был председателем колхоза. Очень прогрессивный. 13 лет мне было, когда он простудил голову и умер
  Dzidzio: Отец был председателем колхоза. Очень прогрессивный. 13 лет мне было, когда он простудил голову и умер
Дмитрий ГОРДОН
"Достали восемь осколков". Исполнитель главной роли в фильме Сенцова "Носорог" получил ранение на фронте
"Достали восемь осколков". Исполнитель главной роли в фильме Сенцова "Носорог" получил ранение на фронте
47-летний Вакарчук спустя год после рождения первенца во второй раз стал отцом. Названы имя и пол ребенка
47-летний Вакарчук спустя год после рождения первенца во второй раз стал отцом. Названы имя и пол ребенка
Пианист Хмара показал уничтоженный российскими оккупантами рояль, на котором играли Элтон Джон и Кэйко Мацуи
Пианист Хмара показал уничтоженный российскими оккупантами рояль, на котором играли Элтон Джон и Кэйко Мацуи
Джулия Робертс показала поцелуй с мужем в честь 20-летия брака
Джулия Робертс показала поцелуй с мужем в честь 20-летия брака
  Dzidzio: Мой дед, которого называли Дзидзьо, был очень популярным ветврачом. Все к нему приходили, а я брал табуретку и пел украинские песни
  Dzidzio: Мой дед, которого называли Дзидзьо, был очень популярным ветврачом. Все к нему приходили, а я брал табуретку и пел украинские песни
Дмитрий ГОРДОН
"Круто накачала попу. Самая красивая девочка. Особенно утром". Катя Сильченко умилила сеть запиской от любимого
"Круто накачала попу. Самая красивая девочка. Особенно утром". Катя Сильченко умилила сеть запиской от любимого
Супрун, Мусаева, жена Кулебы. Гости Сенцова выложили в сеть его свадебные фото
Супрун, Мусаева, жена Кулебы. Гости Сенцова выложили в сеть его свадебные фото
  "На острове не было найдено ни одной тещи. Следовательно, то, что остров Змеиный – фейк украинских властей". Великий снял пародию на Конашенкова
  "На острове не было найдено ни одной тещи. Следовательно, то, что остров – Змеиный – фейк украинских властей". Великий снял пародию на Конашенкова
Арестович об оправдывающихся за репосты с его страницы: Если бы я так же ссался чужого мнения, вам бы сегодня не было за что извиняться
Арестович об оправдывающихся за репосты с его страницы: Если бы я так же ссался чужого мнения, вам бы сегодня не было за что извиняться
Актер студии "Квартал 95" Кошевой и его супруга сделали себе татуировки. Фото
Актер студии "Квартал 95" Кошевой и его супруга сделали себе татуировки. Фото
Защищающий Украину 45-летний Сенцов женился во второй раз и показал свадебное фото
Защищающий Украину 45-летний Сенцов женился во второй раз и показал свадебное фото
  "Мне кажется, он хочет, чтобы Россия была нормальной страной". Дорн высказался о Дуде
  "Мне кажется, он хочет, чтобы Россия была нормальной страной". Дорн высказался о Дуде
"Это основная специализация пресс-алкаше", "Разогрев перед подработкой на OnlyFans". В сети высмеяли 46-летнюю Захарову за ролик с клубникой
"Это основная специализация пресс-алкаше", "Разогрев перед подработкой на OnlyFans". В сети высмеяли 46-летнюю Захарову за ролик с клубникой
﻿"Это невыносимо, сердце в клочья". Роднянский показал снимки войны РФ против Украины, сделанные знаменитым фотографом
﻿"Это невыносимо, сердце в клочья". Роднянский показал снимки войны РФ против Украины, сделанные знаменитым фотографом
"Жалкое зрелище", "Ватница, показушница". В сети обсуждают видео 58-летней Лолиты, прикрывшейся простыней
"Жалкое зрелище", "Ватница, показушница". В сети обсуждают видео 58-летней Лолиты, прикрывшейся простыней
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 