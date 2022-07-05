"Достали восемь осколков". Исполнитель главной роли в фильме Сенцова "Носорог" получил ранение на фронте

"Нас накрыло "Градом". Меня ранило. Достали уже восемь осколков. Эвакуируют в Днепр. В общем, все гуд. Скоро буду в строю", – написал он.

Позже на своей странице в Facebook он добавил, что планирует "максимум через две недели быть в строю", хотя врачи рекомендуют восстановление в течение месяца.

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