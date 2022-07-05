"Достали восемь осколков". Исполнитель главной роли в фильме Сенцова "Носорог" получил ранение на фронте

"Нас накрыло "Градом". Меня ранило. Достали уже восемь осколков. Эвакуируют в Днепр. В общем, все гуд. Скоро буду в строю", – написал он.
Позже на своей странице в Facebook он добавил, что планирует "максимум через две недели быть в строю", хотя врачи рекомендуют восстановление в течение месяца.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Филимонов родился в 1994 году в Киеве. В 2014 году защищал Украину от российских оккупантов в составе добровольческого батальона "Азов". В 2015 году вернулся с фронта в Киев.
В 2018 году окончил Киевский национальный университет строительства и архитектуры по специальности инженер-строитель.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Филимонов вернулся на фронт. В своих социальных сетях он рассказывает подписчикам о войне против российских оккупантов.