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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Наш бусик поднялся в небо где-то на 7 метров". Маси Найем рассказал, как получил ранение

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Найем: Мы были на выполнении задания. Там, где не должно было быть мин
Найем: Мы были на выполнении задания. Там, где не должно было быть мин
Фото: Masi Nayyem / Facebook

Украинский адвокат Маси Найем в опубликованном 20 июня интервью "Украинской правде" рассказал, как получил ранение в ходе боевых действий против российских оккупантов.

"Мы были на выполнении задания. Там, где не должно было быть мин, – мы проверили по минным полям. Мы уже приехали на место, и так получилось, что машина взорвалась на нескольких минах. Единственный человек, который был не в машине, рассказывает, что наш бусик поднялся в небо где-то на 7 метров, мотор отбросило на 15 метров. Такая сила взрыва была, что один из наших сразу погиб, мой друг Сашка еще в коме. И только я пришел в себя", – отметил Найем.

По его словам, после ранения он путался во времени.

"Помню, это был взрыв. Я сразу взялся за лицо, и было много крови. Ребята подбежали и кричали, живы ли мы. И я кричал: "Да! Помогите выйти!" Я пытался сам открыть дверь. Потом они уже помогли. И я вылез. Помню, что искали автомобиль эвакуации, что положили меня на заднее сиденье. И все. Дальше помню только отрывками, что меня перекладывали с кровати на кровать. И помню, как в какой-то момент был брат [Мустафа Найем], была [советник главы Днепропетровского облсовета] Татьяна Петровна Губа. Она взяла за руку и сказала: "Я рядом, не переживай". Все. Это то, что я помню до операции", – сказал Найем.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Маси Найем – основатель юридической компании "Миллер". Сам адвокат защищал, в частности, активиста Сергея Стерненко, пострадавших в резонансном ДТП в Харькове с участием подростка за рулем Infiniti, представлял интересы свидетелей в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Он также является ветераном АТО на Донбассе. После полномасштабного нападения РФ на Украину снова пошел на фронт – 17 апреля Найем сообщал, что "опять в рядах ВСУ".

5 июня стало известно, что Найем получил тяжелое ранение головы и глаза, он был в коме. 6 июня он перенес операцию и пришел в себя. "Одного глаза у меня никогда не будет. Другим вижу плохо", – написал Найем вечером того же дня.

Теги: Россия, Украина, война России против Украины, Маси Найем, ранение
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