"Наш бусик поднялся в небо где-то на 7 метров". Маси Найем рассказал, как получил ранение

Найем: Мы были на выполнении задания. Там, где не должно было быть мин Фото: Masi Nayyem / Facebook

"Мы были на выполнении задания. Там, где не должно было быть мин, – мы проверили по минным полям. Мы уже приехали на место, и так получилось, что машина взорвалась на нескольких минах. Единственный человек, который был не в машине, рассказывает, что наш бусик поднялся в небо где-то на 7 метров, мотор отбросило на 15 метров. Такая сила взрыва была, что один из наших сразу погиб, мой друг Сашка еще в коме. И только я пришел в себя", – отметил Найем.

По его словам, после ранения он путался во времени.

"Помню, это был взрыв. Я сразу взялся за лицо, и было много крови. Ребята подбежали и кричали, живы ли мы. И я кричал: "Да! Помогите выйти!" Я пытался сам открыть дверь. Потом они уже помогли. И я вылез. Помню, что искали автомобиль эвакуации, что положили меня на заднее сиденье. И все. Дальше помню только отрывками, что меня перекладывали с кровати на кровать. И помню, как в какой-то момент был брат [Мустафа Найем], была [советник главы Днепропетровского облсовета] Татьяна Петровна Губа. Она взяла за руку и сказала: "Я рядом, не переживай". Все. Это то, что я помню до операции", – сказал Найем.

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