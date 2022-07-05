  Dzidzio: Помню первые выступления, я начинал говорить: "Добрый вечер, я мегапопулярный". Все оборачивались: "Кто такой?" Через год поверили

"Мне тяжело было переступить через себя. Помню первые выступления Dzidzio, я начинал говорить: "Добрый вечер, я мегапопулярный Dzidzio". Все так оборачивались: "Это кто такой?", – рассказал артист. – А я настолько искренне это говорил, что они через год все поверили в это".
По словам Dzidzio, для этого ему надо было выйти из комфортных условиях, побороть свою стеснительность.
"Это очень классно развлекать, веселить людей, – подытожил он. – Поэтому люди очень полюбили Dzidzio".
Хома родился в 1983 году во Львовской области. Детство провел в Новояворовске.
Окончил музыкальную школу (вокально-хоровое отделение). Учился во Львовском музыкальном училище и Киевском национальном университете культуры и искусств.
В начале 2000-х основал во Львове группу "Друзья", с которой выступал на свадьбах и частных мероприятиях, сотрудничал с коллективом таможенной службы Украины "Меркурий".
В 2009 году появилась группа Dzidzio, Хома стал ее солистом.
Как режиссер снял несколько фильмов, сам снимался в кино в качестве актера. Был участником и членом жюри нескольких телевизионных шоу.