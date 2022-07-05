  Dzidzio: Помню первые выступления, я начинал говорить: "Добрый вечер, я мегапопулярный". Все оборачивались: "Кто такой?" Через год поверили

"Мне тяжело было переступить через себя. Помню первые выступления Dzidzio, я начинал говорить: "Добрый вечер, я мегапопулярный Dzidzio". Все так оборачивались: "Это кто такой?", – рассказал артист. – А я настолько искренне это говорил, что они через год все поверили в это".

По словам Dzidzio, для этого ему надо было выйти из комфортных условиях, побороть свою стеснительность.

"Это очень классно развлекать, веселить людей, – подытожил он. – Поэтому люди очень полюбили Dzidzio".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube