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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Dzidzio: 24 февраля я проснулся от ужасного взрыва. В телефоне – "началась война". Страх, паника

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Хома рассказал, кому звонил после начала открытого вторжения россиян
Хома рассказал, кому звонил после начала открытого вторжения россиян
Фото: DZIDZIO / Facebook

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону украинский певец Михаил Хома (Dzidzio) рассказал о том, как он узнал об открытом нападении России на Украину.

По его словам, 23 февраля он закончил съемки большого шоу на телеканале "Украина" и ложился спать с мыслью, что на следующий день сделает подарок матери – поедет к ней без предупреждения и в ее юбилей пообщается с ней "душа в душу".

"Четыре часа утра [24 февраля]. Я проснулся от ужасного взрыва, возле моего дома то ли ПВО сработала (потом оказалось, что там и попало)... Я не знал, что делать: в интернет, в телефон – "началась война". Тут у меня такой страх, паника", – рассказал Хома.

Он отметил, что "тревожного чемоданчика" у него не было и сам он на съемках говорил всем, что войны "не будет, не переживайте".

"Я не мог поверить. И тогда я набрал [телеведущего] Юру Горбунова, переспросил, то же самое ли он слышит, что и я, – мы рядом живем, и Юра сказал: "Началась война". Тогда были смешанные чувства какие-то: и страх, и "не знаю, что делать". Но в один момент я взял себя в руки и начал действовать: "что я могу сделать?", "чем я мог на тот момент сразу [быть] полезным?" – объяснил певец.

Он отметил, что он сразу решил переехать на Западную Украину, так как в его доме, где он находился в момент начала открытого вторжения, "даже подвала не было".

Хома рассказал, что и деньги перечислял Вооруженным силам Украины, и помогал эвакуироваться на Западную Украину, и выступал перед украинскими военными.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия открыто напала на Украину 24 февраля, президент России Владимир Путин объяснял вторжение необходимостью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

Хома родился в 1983 году во Львовской области. Детство провел в Новояворовске.

В 2009 году появилась группа Dzidzio, солистом которой стал Хома и с которой к нему пришла известность. Одним из сооснователей группы был Кузьма Скрябин.

Как режиссер Хома снял несколько фильмов, сам снимался в кино в качестве актера. Был участником и членом жюри нескольких телевизионных шоу.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, интернет, взрыв, война, телефоны, нападение, вторжение, война России против Украины, шоу, взрывы, Dzidzio, певец, паника, Михаил Хома
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