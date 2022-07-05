Dzidzio: Во время обстрела Яворовского полигона пострадал мой друг. Врачи сказали: "Тут только Бог решает, с такими ранениями не выживают"

Друга Хомы (на фото) несколько раз прооперировали, сейчас он дома, но впереди еще две операции Фото: dzidzio / Instagram

"В моем коллективе работает мой друг Роман Кулик. Когда началась война, через неделю-полторы или две он мне позвонил и сказал: "Ты знаешь, я не могу уже сидеть, пойду служить". Я сказал, что поддержу его решение, он пошел служить. Были учения на Яворовском полигоне. Он работал как инструктор. С утра жена позвонила: "Ромка не выходит на связь". И его нет. Мы понимаем, что телефон выключен и не можем дозвониться", – рассказал музыкант.

По словам Хомы, фамилию его друга нашли в списках тяжелораненых. Мужчину, как рассказал музыкант, оперировали во Львове.

"Я постарался встретиться со всеми врачами, переговорил. Они мне посмотрели в глаза и говорят: "Михаил, тут только Бог решает, с такими ранениями люди в принципе не выживают", – продолжил он.

Dzidzio рассказал, что в тот момент, понимая, что друга посещать нельзя, попросил врачей, чтобы его пустили в палату.

"Я поймал его за руку и попросил, чтобы он еще жил. Я помню этот момент, он меня не слышал. Очень тяжелые ранения были. Настолько большие две дыры были... Самая большая – там, где солнечное сплетение. Я не понимал, как будут ребра держаться, как это все будет защищено, – продолжил он. – Второй раз я пришел, он открыл глаз и услышал меня. Я ему первый дал воды попить. И я понял, что он будет жить".

14 марта Хома сообщал в Instagram о ранении друга. По его словам, Кулик получил три осколочных ранения.

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Кулик, по словам музыканта, перенес сложные операции и уже выписан из больницы, находится дома. Другу Хомы еще предстоит перенести две операции, одна из которых, по словам музыканта, очень сложная.

"Но он жить будет, и я благодарен Богу, что я не потерял друга. Он для меня чрезвычайно важен", – добавил Dzidzio.

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