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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Dzidzio: Во время обстрела Яворовского полигона пострадал мой друг. Врачи сказали: "Тут только Бог решает, с такими ранениями не выживают"

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Друга Хомы (на фото) несколько раз прооперировали, сейчас он дома, но впереди еще две операции
Друга Хомы (на фото) несколько раз прооперировали, сейчас он дома, но впереди еще две операции
Фото: dzidzio / Instagram

Украинский певец Михаил Хома (Dzidzio) в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что во время обстрела Яворовского полигона российскими оккупационными войсками получил ранение его друг Роман Кулик.

"В моем коллективе работает мой друг Роман Кулик. Когда началась война, через неделю-полторы или две он мне позвонил и сказал: "Ты знаешь, я не могу уже сидеть, пойду служить". Я сказал, что поддержу его решение, он пошел служить. Были учения на Яворовском полигоне. Он работал как инструктор. С утра жена позвонила: "Ромка не выходит на связь". И его нет. Мы понимаем, что телефон выключен и не можем дозвониться", – рассказал музыкант.

По словам Хомы, фамилию его друга нашли в списках тяжелораненых. Мужчину, как рассказал музыкант, оперировали во Львове.

"Я постарался встретиться со всеми врачами, переговорил. Они мне посмотрели в глаза и говорят: "Михаил, тут только Бог решает, с такими ранениями люди в принципе не выживают", – продолжил он.

Dzidzio рассказал, что в тот момент, понимая, что друга посещать нельзя, попросил врачей, чтобы его пустили в палату.

"Я поймал его за руку и попросил, чтобы он еще жил. Я помню этот момент, он меня не слышал. Очень тяжелые ранения были. Настолько большие две дыры были... Самая большая – там, где солнечное сплетение. Я не понимал, как будут ребра держаться, как это все будет защищено, – продолжил он. – Второй раз я пришел, он открыл глаз и услышал меня. Я ему первый дал воды попить. И я понял, что он будет жить".

14 марта Хома сообщал в Instagram о ранении друга. По его словам, Кулик получил три осколочных ранения.

Кулик, по словам музыканта, перенес сложные операции и уже выписан из больницы, находится дома. Другу Хомы еще предстоит перенести две операции, одна из которых, по словам музыканта, очень сложная.

"Но он жить будет, и я благодарен Богу, что я не потерял друга. Он для меня чрезвычайно важен", – добавил Dzidzio.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Ракетная атака по Львовской области была осуществлена утром 13 марта. Яворовский полигон, по которому совершили атаку, расположен в 30 км от Львова.

"Авиаудар был нанесен из акватории Черного и Азовского морей, самолеты подняли в аэропорту [российского] Саратова. Всего оккупанты выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет мы сбили в воздухе", – отмечал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

В результате этого удара РФ по полигону погибло 35 человек, 134 получили ранения, сообщал он.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Львов, больница, обстрелы, Яворов, Яворовский полигон, Dzidzio, ранение, Михаил Хома
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