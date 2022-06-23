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Каменских, Полякова, Тина Кароль, Фагот, Могилевская и Санина снялись вместе в клипе, посвященном Украине. Видео

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Каменских в числе других артистов приняла участие в съемках клипа на песню "Ми з України"
Каменских в числе других артистов приняла участие в съемках клипа на песню "Ми з України"
Фото: kamenskux / Instagram

23 июня в эфире канала "Украина" состоялась презентация клипа на песню "Ми з України", в съемках которого приняли участие известные украинские артисты, а также ведущие канала Владимир Остапчук и Алексей Суханов.

"Песня "Ми з України" создана, чтобы выразить поддержку и уважение несокрушимости, сплоченности и боевому духу нашего народа в этой жестокой войне. Все мы, как один, боремся за свободу и европейское будущее Украины", – говорится в релизе канала.

Авторы проекта отмечают, что дата премьеры выбрана не случайно.

"В эти дни ожидается решение Европейского союза о статусе кандидата для Украины. И именно за европейские ценности, за мир во всей Европе борются сегодня с российским нашествием лучшие сыновья и дочери нашей страны", – отмечается в анонсе.

Участие в съемках приняли Оля Полякова, Наталья Могилевская, Михаил Хома, Тина Кароль, Фагот из ТНМК, Alekseev, Настя Каменских, фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина и Melovin.

ВИДЕО
Видео: Телеканал Україна / YouTube
Теги: Европейский союз, Настя Каменских, Тина Кароль, Наталья Могилевская, Alekseev, Оля Полякова, Юлия Санина, Владимир Остапчук, Melovin, Михаил Хома
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