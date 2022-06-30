  Dzidzio о проживающей в Португалии матери: Переживаю, чтобы мама с рашистами не столкнулась. Если речь идет об Украине – она бьет сильно

Dzidzio: Мама настолько боевая духом! Она всегда с сине-желтым флагом, и кулак у нее мощный Фото: dzidzio / Instagram

"Сейчас приходится слышать о словесных нападках рашистов на наших женщин за границей. Твоя мама сталкивалась с похожими ситуациями?" – спросил у певца ведущий Слава Демин.

"Тут, наоборот, я переживаю, чтобы мама с ними не столкнулась, потому что это будет большая беда. Это будет хуже, чем атомная война, – заявил артист. – Мама может троих взять подмышку, четверых поднять в воздух. Мама настолько боевая духом! Она всегда с сине-желтым флагом, и кулак у нее мощный. Если речь идет об Украине – мама бьет сильно, очень".

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