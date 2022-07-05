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05 июля, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Dzidzio: Мой дед, которого называли Дзидзьо, был очень популярным ветврачом. Все к нему приходили, а я брал табуретку и пел украинские песни

 
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Dzidzio с детства говорил всем, что станет артистом
Dzidzio с детства говорил всем, что станет артистом
Фото: dzidzio / Instagram

Украинский певец Dzidzio в интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону поделился воспоминаниями о том, как в детстве пел для людей, которые приходили к его деду-ветеринару.

По словам певца, он с детства всем говорил, что станет артистом.

"Мой дедушка, тот, которого называли Дзидзьо, был очень популярным ветврачом. Все приходили к нему, а его никогда не было дома, потому что он всегда ходил к корове, к коням, – рассказал артист. – А я думал, как мне использовать тех людей? Не то чтобы использовать, а я должен что-то делать. Когда они приходили, спрашивали: "Где Дзидзьо?" Я говорил: "Пошел к людям", брал табуретку, забирался и пел украинские песни".

Певец подчеркнул, что все тянется с детства.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Хома родился в 1983 году во Львовской области. Детство провел в Новояворовске.

Окончил музыкальную школу (вокально-хоровое отделение). Учился во Львовском музыкальном училище и Киевском национальном университете культуры и искусств.

В начале 2000-х основал во Львове группу "Друзья", с которой выступал на свадьбах и частных мероприятиях, сотрудничал с коллективом таможенной службы Украины "Меркурий".

В 2009 году появилась группа Dzidzio, Хома стал ее солистом.

Как режиссер снял несколько фильмов, сам снимался в кино в качестве актера. Был участником и членом жюри нескольких телевизионных шоу.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Dzidzio, певец, Михаил Хома
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