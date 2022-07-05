  Dzidzio: Мой дед, которого называли Дзидзьо, был очень популярным ветврачом. Все к нему приходили, а я брал табуретку и пел украинские песни

Dzidzio с детства говорил всем, что станет артистом Фото: dzidzio / Instagram

По словам певца, он с детства всем говорил, что станет артистом.

"Мой дедушка, тот, которого называли Дзидзьо, был очень популярным ветврачом. Все приходили к нему, а его никогда не было дома, потому что он всегда ходил к корове, к коням, – рассказал артист. – А я думал, как мне использовать тех людей? Не то чтобы использовать, а я должен что-то делать. Когда они приходили, спрашивали: "Где Дзидзьо?" Я говорил: "Пошел к людям", брал табуретку, забирался и пел украинские песни".

Певец подчеркнул, что все тянется с детства.

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