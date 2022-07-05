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05 июля, 2022
 
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"Круто накачала попу. Самая красивая девочка. Особенно утром". Катя Сильченко умилила сеть запиской от любимого

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Сильченко перестала скрывать новые отношения в феврале 2022 года
Сильченко перестала скрывать новые отношения в феврале 2022 года
Фото: katyasilchenko / Instagram

Украинский дизайнер Катя Сильченко 5 июля в Instagram показала фото записки, которую оставил ей вместе с завтраком возлюбленный – основатель украинского ивент-агентства S*event Сергей Неклева.

"Круто накачала попу. Люблю тебя сильно. Самая красивая девочка. Особенно утром", – говорится в записке. 

"Как мило", – отреагировали в сети.

"Так трогательно", – прокомментировали фолловеры.

Контекст:

Сильченко родилась в 1984 году в Харькове. В 2014 году основала бренд The Coat by Katya Silchenko. У нее одеваются звезды украинского и российского шоу-бизнеса, включая таких певиц, как Dorofeeva, Тина Кароль, Вера Брежнева. После избрания руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского президентом Украины ее клиенткой также стала его супруга Елена Зеленская.

В 2014 году Сильченко после четырех лет отношений зарегистрировала брак с украинским бизнесменом Камо Багдасаряном. В ноябре 2015 года у пары родилась дочь Сати. В декабре 2020 года дизайнер сообщила, что рассталась с мужем. По словам Сильченко, причиной развода стало в том числе раздельное проживание в течение долгого времени.

О том, что Сильченко состоит в отношениях с Неклевой, стало известно в феврале 2022 года. Неклева личную жизнь не афиширует.

Теги: любовь, дизайнер, Катя Сильченко
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