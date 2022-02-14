"Внезапный такой поворот. Крутой союз", "Совсем неожиданно". Стало известно имя нового избранника дизайнера Кати Сильченко. Фото

У Сильченко от первого брака есть дочь Сати Фото: katyasilchenko / Instagram Боль

"Подсмотрели с любовью. Первые фото новой светской пары", – говорится в публикации. На сайте издания отмечается, что фотографии были сделаны на 40-летии строящей карьеру в РФ украинской певицы Веры Брежневой, где пара подтвердила свои отношения.

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Неклева впервые опубликовал совместное фото с Сильченко в Facebook 13 февраля. На снимке пара запечатлена в объятиях друг друга.

"Ого! Внезапный такой поворот. Очень крутой союз, как по мне", – написал в комментариях пользователь Виктор Виноградов.

"Прекрасные новости. Особенно, когда совсем неожиданно", – отреагировала в комментариях Olga Inozemtseva.