Бульвар Шоубиз
 
14 февраля, 2022
 
Новости

"Внезапный такой поворот. Крутой союз", "Совсем неожиданно". Стало известно имя нового избранника дизайнера Кати Сильченко. Фото

У Сильченко от первого брака есть дочь Сати
У Сильченко от первого брака есть дочь Сати
Фото: katyasilchenko / Instagram Боль

Украинский дизайнер Катя Сильченко состоит в отношениях с основателем украинского ивент-агентства S*event Сергеем Неклевой. Их совместные фото опубликованы 14 февраля на странице украинского издания JetSetter в Instagram.

"Подсмотрели с любовью. Первые фото новой светской пары", – говорится в публикации. На сайте издания отмечается, что фотографии были сделаны на 40-летии строящей карьеру в РФ украинской певицы Веры Брежневой, где пара подтвердила свои отношения.

Неклева впервые опубликовал совместное фото с Сильченко в Facebook 13 февраля. На снимке пара запечатлена в объятиях друг друга.

"Ого! Внезапный такой поворот. Очень крутой союз, как по мне", – написал в комментариях пользователь Виктор Виноградов.

"Прекрасные новости. Особенно, когда совсем неожиданно", – отреагировала в комментариях Olga Inozemtseva.

https://www.facebook.com/7kartyna/posts/4949919098364440

Контекст:

Сильченко родилась в 1984 году в Харькове. В 2014 году основала бренд The Coat by Katya Silchenko. У нее одеваются звезды украинского и российского шоу-бизнеса, включая таких певиц, как Dorofeeva, Тина Кароль, Вера Брежнева. После избрания руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского президентом Украины ее клиенткой также стала его супруга Елена Зеленская.

В 2014 году Сильченко после четырех лет отношений зарегистрировала брак с украинским бизнесменом Камо Багдасаряном. В ноябре 2015 года у пары родилась дочь Сати. В декабре 2020 года дизайнер сообщила, что рассталась с мужем. По словам Сильченко, причиной развода в том числе раздельное проживание в течение долгого времени.

Неклева личную жизнь не афиширует.

Теги: шоу-бизнес, дизайнер, объятия, Катя Сильченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Мы никому не отдадим Киев и другие украинские города". Гордон обратился к Путину, Зеленскому и российским матерям
  "Мы никому не отдадим Киев и другие украинские города". Гордон обратился к Путину, Зеленскому и российским матерям
Алина ГРЕЧАНАЯ
Новый взгляд на Пуаро в обертке классического детектива. Обзор фильма "Смерть на Ниле"
Новый взгляд на Пуаро в обертке классического детектива. Обзор фильма "Смерть на Ниле"
Ольга БЕРЕЗЮК
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Местные власти говорят, что нет средств". Жители Рязанской области попросили Тарантино дать им денег на ремонт здания
  "Местные власти говорят, что нет средств". Жители Рязанской области попросили Тарантино дать им денег на ремонт здания
"Я сейчас тебе по башке дам!" Киркоров отреагировал на слова Тодоренко о форме ног Ани Лорак
"Я сейчас тебе по башке дам!" Киркоров отреагировал на слова Тодоренко о форме ног Ани Лорак
"Внезапный такой поворот. Крутой союз", "Совсем неожиданно". Стало известно имя нового избранника дизайнера Кати Сильченко. Фото
"Внезапный такой поворот. Крутой союз", "Совсем неожиданно". Стало известно имя нового избранника дизайнера Кати Сильченко. Фото
"Всегда люблю". Марина Порошенко с синим маникюром и в черной маске показала объятия с супругом
"Всегда люблю". Марина Порошенко с синим маникюром и в черной маске показала объятия с супругом
"Ого!", "Какие-то слишком похожие". Мендель показала романтические снимки со своим возлюбленным Кухтой
"Ого!", "Какие-то слишком похожие". Мендель показала романтические снимки со своим возлюбленным Кухтой
"Мамина копия", "Так похожа на папу". Жанна Бадоева показала 17-летнюю дочь от экс-супруга, клипмейкера Алана Бадоева
"Мамина копия", "Так похожа на папу". Жанна Бадоева показала 17-летнюю дочь от экс-супруга, клипмейкера Алана Бадоева
Победитель нацотбора на "Евровидение 2022" Алина Паш представила документы о легальном пересечении границы с Крымом
Победитель нацотбора на "Евровидение 2022" Алина Паш представила документы о легальном пересечении границы с Крымом
Волочкова на камеру показала свои "убитые" волосы, ради которых решилась сделать уколы в голову
Волочкова на камеру показала свои "убитые" волосы, ради которых решилась сделать уколы в голову
Пенелопа Крус позировала в платье от Chanel на красной дорожке испанской кинопремии "Гойя"
Пенелопа Крус позировала в платье от Chanel на красной дорожке испанской кинопремии "Гойя"
48-летняя Клум в откровенном мини-платье без белья позировала рядом с молодым мужем
48-летняя Клум в откровенном мини-платье без белья позировала рядом с молодым мужем
"Сам тянул этот процесс на себе". Ефросинина поддержала Мирошниченко в скандале, связанном с оглашением баллов на нацотборе
"Сам тянул этот процесс на себе". Ефросинина поддержала Мирошниченко в скандале, связанном с оглашением баллов на нацотборе
Победитель нацотбора на "Евровидение 2022" Алина Паш прокомментировала Осадчей свою поездку в Крым и пранк в Москве
Победитель нацотбора на "Евровидение 2022" Алина Паш прокомментировала Осадчей свою поездку в Крым и пранк в Москве
Звезда сериалов "Игра престолов" и "Ход королевы" Томас Сэнгстер встречается с бывшей женой Илона Маска – СМИ
Звезда сериалов "Игра престолов" и "Ход королевы" Томас Сэнгстер встречается с бывшей женой Илона Маска – СМИ
"Милота какая", "Этот нос-курнос". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала лицо их сына, которому исполнился год
"Милота какая", "Этот нос-курнос". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала лицо их сына, которому исполнился год
Украинские исполнители, у которых есть звездный "двойник"
Украинские исполнители, у которых есть звездный "двойник"
"Вау, тебе как будто все еще 20 лет!" 56-летняя Херли показала фигуру в микробикини
"Вау, тебе как будто все еще 20 лет!" 56-летняя Херли показала фигуру в микробикини
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS