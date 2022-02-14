"Внезапный такой поворот. Крутой союз", "Совсем неожиданно". Стало известно имя нового избранника дизайнера Кати Сильченко. Фото

"Подсмотрели с любовью. Первые фото новой светской пары", – говорится в публикации. На сайте издания отмечается, что фотографии были сделаны на 40-летии строящей карьеру в РФ украинской певицы Веры Брежневой, где пара подтвердила свои отношения.
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Неклева впервые опубликовал совместное фото с Сильченко в Facebook 13 февраля. На снимке пара запечатлена в объятиях друг друга.
"Ого! Внезапный такой поворот. Очень крутой союз, как по мне", – написал в комментариях пользователь Виктор Виноградов.
"Прекрасные новости. Особенно, когда совсем неожиданно", – отреагировала в комментариях Olga Inozemtseva.
Сильченко родилась в 1984 году в Харькове. В 2014 году основала бренд The Coat by Katya Silchenko. У нее одеваются звезды украинского и российского шоу-бизнеса, включая таких певиц, как Dorofeeva, Тина Кароль, Вера Брежнева. После избрания руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского президентом Украины ее клиенткой также стала его супруга Елена Зеленская.
В 2014 году Сильченко после четырех лет отношений зарегистрировала брак с украинским бизнесменом Камо Багдасаряном. В ноябре 2015 года у пары родилась дочь Сати. В декабре 2020 года дизайнер сообщила, что рассталась с мужем. По словам Сильченко, причиной развода в том числе раздельное проживание в течение долгого времени.
Неклева личную жизнь не афиширует.