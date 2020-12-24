Дизайнер Зеленской Катя Сильченко развелась с мужем

По словам украинского дизайнера Кати Сильченко, которая сотрудничает с первой леди Украины Еленой Зеленской, ей грустно осознавать, что их 10-летние отношения с мужем, бизнесменом Камо Багдасаряном, завершились.

В браке с Багдасаряном у Сильченко родилась дочь Сати Фото: katyasilchenko / Instagram

Украинский дизайнер Катя Сильченко в комментарии программе "33 за 3", которая вышла в эфире ICTV 23 декабря, заявила, что рассталась со своим мужем – бизнесменом Камо Багдасаряном.

"Мой брак подошел к концу", – сообщила она.

По словам Сильченко, вместе с мужем они прожили 10 лет. Дизайнер подчеркнула, что ей грустно осознавать, что эти отношения закончились. Она не уточнила, когда именно рассталась с мужем и отцом своей пятилетней дочери.

Сильченко родилась в 1984 году в Харькове. В 2014 году основала бренд The Coat by Katya Silchenko. У нее одеваются звезды украинского и российского шоу-бизнеса, включая певиц Dorofeeva, Тину Кароль, Веру Брежневу. После избрания руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского президентом Украины ее клиенткой также стала его супруга Елена Зеленская.

В 2014 году Сильченко после четырех лет отношений зарегистрировала брак с Багдасаряном. В ноябре 2015 года у пары родилась дочь Сати.