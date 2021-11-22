  Дизайнер Елены Зеленской Катя Сильченко о своем разводе: Мы жили в разных странах. На тот момент, увы, Крым ампутировали

"Случился COVID-19 – и мы жили в разных странах. На тот момент, увы, Крым ампутировали. И у него из-за работы не получилось приехать. А я, возможно, тоже могла сорваться, взять ребенка под мышку, как-то договориться на границе и все-таки поехать туда. Но я этого тоже не сделала. И мы друг к другу не приехали. У нас получилось так, что мы были просто в разных странах и не встретились. Это история светлой грусти. Я всегда звоню и говорю: "Ты же знаешь, я у тебя есть", – заявила Сильченко.

Свой развод дизайнер назвала "самым мирным и тихим", подчеркнув, что не жалеет об этом замужестве.

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Видео: Світське життя / YouTube