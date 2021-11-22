  Дизайнер Елены Зеленской Катя Сильченко о своем разводе: Мы жили в разных странах. На тот момент, увы, Крым ампутировали

"Случился COVID-19 – и мы жили в разных странах. На тот момент, увы, Крым ампутировали. И у него из-за работы не получилось приехать. А я, возможно, тоже могла сорваться, взять ребенка под мышку, как-то договориться на границе и все-таки поехать туда. Но я этого тоже не сделала. И мы друг к другу не приехали. У нас получилось так, что мы были просто в разных странах и не встретились. Это история светлой грусти. Я всегда звоню и говорю: "Ты же знаешь, я у тебя есть", – заявила Сильченко.
Свой развод дизайнер назвала "самым мирным и тихим", подчеркнув, что не жалеет об этом замужестве.
Сильченко родилась в 1984 году в Харькове. В 2014 году основала бренд The Coat by Katya Silchenko. У нее одеваются звезды украинского и российского шоу-бизнеса, включая таких певиц, как Dorofeeva, Тина Кароль, Вера Брежнева. После избрания руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского президентом Украины ее клиенткой также стала его супруга Елена Зеленская.
В 2014 году Сильченко после четырех лет отношений зарегистрировала брак с Багдасаряном. В ноябре 2015 года у пары родилась дочь Сати. В декабре 2020 года дизайнер сообщила, что рассталась с мужем.
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.