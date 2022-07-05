Dzidzio: Мы победим. Но мы имеем дело с настоящим злом – с сатаной, чертом

Хома: Мы должны устоять в войне, которую еще когда-то начали наши деды – за Украину Фото: DZIDZIO / Facebook

"Победим, Дмитрий, потому что мы главные герои в этой истории. Мы имеем дело с большим злом, настоящим сатаной, чертом, и все истории библейские, все истории в песнях, все истории в фильмах заканчиваются, когда маленький герой – но с добродетелью в сердце, с чистыми намерениями – всегда побеждает", – сказал он.

Певец считает, что "здесь та самая история".

"Мир [...] должен сделать очень большой вывод из этой истории, потому что именно мы, украинцы, ее переживаем. Сейчас это зло очень быстро читается (ведь есть интернет), быстро передается. [...] Зло присутствует, мы все знаем имя, лицо, истинное обличье. Мы должны устоять в той войне, которую еще когда-то начали наши деды – за Украину. Потому что истина одна – свободная, независимая, процветающая Украина. Мы – пример для всех людей", – объяснил Хома.

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