Dzidzio: Два раза во время этой войны я сдавался и плакал

"Два раза я сдавался. Думаю, каждый это делал. Мы ж все думали, что это на два дня, на неделю. "Вот еще неделя", а потом "еще неделя" и "еще неделя". Все это затягивается. И были такие дни, когда у меня не было ответа – даже самому себе что сказать. Было такое ощущение, что мир полностью сошел с ума. Правда с ложью поссорились и женятся. И все это перемешалось в какую-то такую страшную беду. И ответа на это нет. Поэтому и плакал", – сказал певец.
В то же время он подчеркнул, что нашел силы для того, чтобы "взять себя в руки и научиться с этим жить".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.
В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны.
Сейчас наиболее активные бои ведутся на Донбассе, в южной части Украины оккупанты перешли к оборонительным действиям.