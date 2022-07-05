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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Dzidzio: Два раза во время этой войны я сдавался и плакал

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Хома: Было такое ощущение, что мир полностью сошел с ума
Хома: Было такое ощущение, что мир полностью сошел с ума
Фото: dzidzio / Instagram

Украинский певец Михаил Хома (Dzidzio) в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что дважды плакал после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Два раза я сдавался. Думаю, каждый это делал. Мы ж все думали, что это на два дня, на неделю. "Вот еще неделя", а потом "еще неделя" и "еще неделя". Все это затягивается. И были такие дни, когда у меня не было ответа – даже самому себе что сказать. Было такое ощущение, что мир полностью сошел с ума. Правда с ложью поссорились и женятся. И все это перемешалось в какую-то такую страшную беду. И ответа на это нет. Поэтому и плакал", – сказал певец.

В то же время он подчеркнул, что нашел силы для того, чтобы "взять себя в руки и научиться с этим жить".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны.

Сейчас наиболее активные бои ведутся на Донбассе, в южной части Украины оккупанты перешли к оборонительным действиям.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, война России против Украины, Dzidzio, певец
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