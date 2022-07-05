Dzidzio: Два раза во время этой войны я сдавался и плакал

"Два раза я сдавался. Думаю, каждый это делал. Мы ж все думали, что это на два дня, на неделю. "Вот еще неделя", а потом "еще неделя" и "еще неделя". Все это затягивается. И были такие дни, когда у меня не было ответа – даже самому себе что сказать. Было такое ощущение, что мир полностью сошел с ума. Правда с ложью поссорились и женятся. И все это перемешалось в какую-то такую страшную беду. И ответа на это нет. Поэтому и плакал", – сказал певец.

В то же время он подчеркнул, что нашел силы для того, чтобы "взять себя в руки и научиться с этим жить".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

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