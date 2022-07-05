Оккупанты заставляют украинцев отдавать детей в школы с российской учебной программой, угрожая лишением родительских прав – ГУР Минобороны

"В Пологовском районе Запорожской области оккупационные власти принуждают граждан Украины отправлять своих детей в школы и детские сады, работающие по российской учебной программе. В них преподают учителя и воспитатели, приехавшие из РФ", – говорится в сообщении.
По данным украинской разведки, в случае отказа оккупанты угрожают лишать родительских прав, забирать детей из семей и оформлять их в интернаты.
"Самих родителей обещают наказывать административными мерами: мужчин – направлять в "армию ДНР", женщин – на коммунальные работы, связанные с уборкой города", – отметили в ГУР Минобороны.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.
Областной центр, Запорожье, оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ, говорил мэр Мелитополя Иван Федоров.