Оккупанты заставляют украинцев отдавать детей в школы с российской учебной программой, угрожая лишением родительских прав – ГУР Минобороны

В школах и детских садах на оккупированной территории Запорожской области преподают учителя и воспитатели, приехавшие из РФ Фото: depositphotos.com

"В Пологовском районе Запорожской области оккупационные власти принуждают граждан Украины отправлять своих детей в школы и детские сады, работающие по российской учебной программе. В них преподают учителя и воспитатели, приехавшие из РФ", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, в случае отказа оккупанты угрожают лишать родительских прав, забирать детей из семей и оформлять их в интернаты.

"Самих родителей обещают наказывать административными мерами: мужчин – направлять в "армию ДНР", женщин – на коммунальные работы, связанные с уборкой города", – отметили в ГУР Минобороны.

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