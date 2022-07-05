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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты заставляют украинцев отдавать детей в школы с российской учебной программой, угрожая лишением родительских прав – ГУР Минобороны

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В школах и детских садах на оккупированной территории Запорожской области преподают учителя и воспитатели, приехавшие из РФ
В школах и детских садах на оккупированной территории Запорожской области преподают учителя и воспитатели, приехавшие из РФ
Фото: depositphotos.com

Российские захватчики на оккупированных территориях Запорожской области заставляют украинцев отдавать детей в школы с российской учебной программой. Об этом 5 июля в Telegram сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В Пологовском районе Запорожской области оккупационные власти принуждают граждан Украины отправлять своих детей в школы и детские сады, работающие по российской учебной программе. В них преподают учителя и воспитатели, приехавшие из РФ", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, в случае отказа оккупанты угрожают лишать родительских прав, забирать детей из семей и оформлять их в интернаты.

"Самих родителей обещают наказывать административными мерами: мужчин – направлять в "армию ДНР", женщин – на коммунальные работы, связанные с уборкой города", – отметили в ГУР Минобороны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.

Областной центр, Запорожье, оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ, говорил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Теги: Россия, Украина, разведка, Запорожская область, война России против Украины, школы, детские сады
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