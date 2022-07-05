345 детей погибли в результате вооруженной агрессии РФ против Украины

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 345, Харьковской – 185, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31", – написала пресс-служба Офиса генпрокурора.
Эти цифры не окончательны, говорится в сообщении, поскольку еще ведутся подсчеты пострадавших в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
По данным Офиса генпрокурора, в следствии обстрелов вооруженными силами РФ повреждено более 2 тыс. учебных заведений, 215 из них разрушены полностью.
Полномасштабная война России против Украины продолжается с 24 февраля.
По состоянию на 27 июня ООН подтвердила гибель 4731 человека, еще 5900 человек получили ранения. "В реальности число жертв гораздо выше, поскольку в эти данные включен лишь случаи, которые миссия смогла точно подтвердить", – говорится в сообщении. Согласно данным Национальной полиции Украины на 14 июня, за время полномасштабного вторжения России оккупанты убили более 12 тыс. мирных граждан, только в Киевской области погибло более 1500 гражданских.