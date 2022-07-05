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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Не все желающие успели выехать из Лисичанска, считает глава военной администрации

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Местные власти считают, что в Лисичанске остались люди, которые хотели бы, но не успели эвакуироваться
Местные власти считают, что в Лисичанске остались люди, которые хотели бы, но не успели эвакуироваться
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Не все желающие эвакуироваться смогли выехать из Лисичанска Луганской области, недавно захваченного российскими оккупантами. Об этом в комментарии "Радіо Свобода" сообщил 4 июля глава Лисичанской военно-гражданской администрации Валерий Шибико.

На вопрос, все ли, кто хотел, успели эвакуироваться, он ответил: "Я думаю, что нет. Как бы мы ни хотели их вывезти, их поток очень увеличился в последние дни, также увеличились обстрелы. Поэтому всех, кого могли, мы вывезли. Но я думаю, что мы не смогли добраться до каких-то районов в глубине Лисичанска".

Он подчеркнул, что пока продолжаются бои, нет безопасного способа покинуть Лисичанск.

Также, по словам Шибико, в городе есть люди, которые отказывались эвакуироваться, поскольку ждали оккупантов. 

"Это люди старшего возраста, которые еще помнят Советский союз. Они его ждут, и они его дождались... Они считают, что к ним пришел Советский союз", – сказал Шибико.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка Луганской области и оккупанты полностью захватили город. После этого бои велись в районе Лисичанска.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай неоднократно отмечал, что оккупанты жестоко обстреливали Лисичанск, уничтожая в нем "дом за домом".  

3 июля Генштаб ВСУ сообщил об отходе украинских войск из Лисичанска в связи с "кратным преимуществом" оккупантов. Гайдай уточнил, что силы оккупантов превышали украинские в 10 раз. 4 июля в Генштабе проинформировали, что армия РФ закрепляется в районах Лисичанска и Белогоровки

Российское минобороны завило о полном захвате области, но Гайдай сказал утром 4 июля, что небольшая часть региона еще остается под контролем Украины.

Теги: Луганская область, эвакуация, Лисичанск, война России против Украины
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