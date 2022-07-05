Не все желающие успели выехать из Лисичанска, считает глава военной администрации

Местные власти считают, что в Лисичанске остались люди, которые хотели бы, но не успели эвакуироваться Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

На вопрос, все ли, кто хотел, успели эвакуироваться, он ответил: "Я думаю, что нет. Как бы мы ни хотели их вывезти, их поток очень увеличился в последние дни, также увеличились обстрелы. Поэтому всех, кого могли, мы вывезли. Но я думаю, что мы не смогли добраться до каких-то районов в глубине Лисичанска".

Он подчеркнул, что пока продолжаются бои, нет безопасного способа покинуть Лисичанск.

Также, по словам Шибико, в городе есть люди, которые отказывались эвакуироваться, поскольку ждали оккупантов.

"Это люди старшего возраста, которые еще помнят Советский союз. Они его ждут, и они его дождались... Они считают, что к ним пришел Советский союз", – сказал Шибико.

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