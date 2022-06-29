Гордон присоединился к проекту Службы розыска детей

28 июня Гордон разместил первый ролик, который посвящен поиску 15-летней киевлянки Арины Яцюк – она вместе с семьей в первые дни войны переехала из Киева в село Севериновка Бучанского района Киевской области, чтобы спрятаться от обстрелов. Когда и там стало опасно, семья попыталась выехать из села на Житомирскую трассу, но их автомобиль расстреляли оккупанты.
Родители Арины Яцюк погибли на месте. Об этом Службе розыска детей сообщила ее тетка по линии отца. Она рассказала, что младшую сестру Арины приняла семья в селе Мотыжин, а саму Арину оккупанты вывезли в неизвестном направлении. Во время обстрела она была ранена в ногу. Об этом родственница узнала из рассказа девятилетней сестры Арины.
Сотрудники службы розыска детей допускают, что Арину Яцюк оккупанты могли также оставить в каком-то из близлежащих сил, поэтому обращаются к людям, которые проживают в селах вдоль Житомирской трассы с просьбой обратить внимание на эту информацию. Сообщить о возможном местонахождении пропавшей Арины Яцюк можно по номеру 116 000.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украинские власти регулярно сообщают о принудительном вывозе оккупантами украинских граждан. Так, 21 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что из 100 тыс. жителей, вывезенных оккупантами из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области, только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были насильственно депортированы.
Советник постоянного представителя Украины при ООН Сергей Дворник 25 мая на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия депортировала на свою территорию около 230 тыс. украинских детей.
С начала войны в Службу розыска детей поступило более 2 тыс. заявлений с просьбой о розыске детей. Многих из них уже удалось найти, но судьба других остается неизвестной. Фото всех пропавших детей опубликованы на сайте проекта. Сотрудники Службы розыска детей просят украинцев обратить внимание на эти снимки в надежде, что кого-то из детей они могли случайно встретить.
"Служба розыска детей" – это департамент общественной организации "Магнолия", созданный для помощи пропавшим детям и их семьям. Согласно международным конвенциям пропавшим считается любой ребенок до 18 лет, чье местонахождение неизвестно его родителям или опекунам.