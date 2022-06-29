Гордон присоединился к проекту Службы розыска детей

С начала войны в Службу розыска детей поступило более 2 тыс. заявлений с просьбой о розыске детей Фото: ЕРА

28 июня Гордон разместил первый ролик, который посвящен поиску 15-летней киевлянки Арины Яцюк – она вместе с семьей в первые дни войны переехала из Киева в село Севериновка Бучанского района Киевской области, чтобы спрятаться от обстрелов. Когда и там стало опасно, семья попыталась выехать из села на Житомирскую трассу, но их автомобиль расстреляли оккупанты.

Родители Арины Яцюк погибли на месте. Об этом Службе розыска детей сообщила ее тетка по линии отца. Она рассказала, что младшую сестру Арины приняла семья в селе Мотыжин, а саму Арину оккупанты вывезли в неизвестном направлении. Во время обстрела она была ранена в ногу. Об этом родственница узнала из рассказа девятилетней сестры Арины.

Сотрудники службы розыска детей допускают, что Арину Яцюк оккупанты могли также оставить в каком-то из близлежащих сил, поэтому обращаются к людям, которые проживают в селах вдоль Житомирской трассы с просьбой обратить внимание на эту информацию. Сообщить о возможном местонахождении пропавшей Арины Яцюк можно по номеру 116 000.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube