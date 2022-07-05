  Dzidzio: Отец был председателем колхоза. Очень прогрессивный. 13 лет мне было, когда он простудил голову и умер

Dzidzio было 13 лет, когда не стало его отца Фото: dzidzio / Instagram

"13 лет мне было. Отец был председателем колхоза. Молодой, очень прогрессивный. И в один момент – это была весна – он простудил голову, очень холодно было, и он умер", – рассказал артист о своем отце Степане Хоме.

Фото: dzidzio / Instagram

По словам артиста, после этого мать Галина Хома уехала в Португалию, чтобы зарабатывать деньги для семьи.

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