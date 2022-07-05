  Dzidzio: Отец был председателем колхоза. Очень прогрессивный. 13 лет мне было, когда он простудил голову и умер

"13 лет мне было. Отец был председателем колхоза. Молодой, очень прогрессивный. И в один момент – это была весна – он простудил голову, очень холодно было, и он умер", – рассказал артист о своем отце Степане Хоме.
По словам артиста, после этого мать Галина Хома уехала в Португалию, чтобы зарабатывать деньги для семьи.
Хома родился в 1983 году во Львовской области. Детство провел в Новояворовске.
Окончил музыкальную школу (вокально-хоровое отделение). Учился во Львовском музыкальном училище и Киевском национальном университете культуры и искусств.
В начале 2000-х основал во Львове группу "Друзья", с которой выступал на свадьбах и частных мероприятиях, сотрудничал с коллективом таможенной службы Украины "Меркурий".
В 2009 году появилась группа Dzidzio, Хома стал ее солистом.
Как режиссер снял несколько фильмов, сам снимался в кино в качестве актера. Был участником и членом жюри нескольких телевизионных шоу.