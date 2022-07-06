  Dzidzio: Во время развода сердце болело. Это очень тяжелый процесс. Но, слава богу, уже прошло

Dzidzio и Slavia жили в законном браке с 2013 до 2021 года Фото: slavia_official / Instagram

"Мы прожили очень большой отрезок жизни. Мы встретились детьми. И поняли, что на том этапе нам лучше отпустить друг друга, чтобы быть счастливыми, чтобы развиваться. Потому что иногда можно заблудиться и не понять, как", – заявил певец.

Он подтвердил, что до сих пор помогает экс-супруге.

"Не понимаю, как, после того, как прожили так долго вместе, и человек что-то просит, не помочь. Я всегда буду откликаться на такие просьбы. У меня большое уважение и благодарность Ярославе за годы, прожитые вместе", – отметил он.

Dzidzio признался, что развод был для него болезненным.

"Сердце болело. Это болезненный процесс. Это очень тяжело. Болезненно. Но сейчас уже прошло, слава богу", – сказал он.

По словам певца, он решил пока не комментировать свою личную жизнь.

"В личной жизни я решил сделать паузу и не рассказывать о своей личной жизни. Придет время, поделюсь хорошими новостями", – заявил музыкант.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube