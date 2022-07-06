  Dzidzio: Во время развода сердце болело. Это очень тяжелый процесс. Но, слава богу, уже прошло

"Мы прожили очень большой отрезок жизни. Мы встретились детьми. И поняли, что на том этапе нам лучше отпустить друг друга, чтобы быть счастливыми, чтобы развиваться. Потому что иногда можно заблудиться и не понять, как", – заявил певец.
Он подтвердил, что до сих пор помогает экс-супруге.
"Не понимаю, как, после того, как прожили так долго вместе, и человек что-то просит, не помочь. Я всегда буду откликаться на такие просьбы. У меня большое уважение и благодарность Ярославе за годы, прожитые вместе", – отметил он.
Dzidzio признался, что развод был для него болезненным.
"Сердце болело. Это болезненный процесс. Это очень тяжело. Болезненно. Но сейчас уже прошло, слава богу", – сказал он.
По словам певца, он решил пока не комментировать свою личную жизнь.
"В личной жизни я решил сделать паузу и не рассказывать о своей личной жизни. Придет время, поделюсь хорошими новостями", – заявил музыкант.
Хома родился в 1983 году во Львовской области. Детство провел в Новояворовске.
Окончил музыкальную школу (вокально-хоровое отделение). Учился во Львовском музыкальном училище и Киевском национальном университете культуры и искусств.
В начале 2000-х основал во Львове группу "Друзья", с которой выступал на свадьбах и частных мероприятиях, сотрудничал с коллективом таможенной службы Украины "Меркурий".
В 2009 году появилась группа Dzidzio, Хома стал ее солистом.
Как режиссер снял несколько фильмов, сам снимался в кино в качестве актера. Был участником и членом жюри нескольких телевизионных шоу.
Dzidzio и Slavia поженились в 2013 году после продолжительных отношений – пара познакомилась во время учебы в музыкальном училище.
Супруги вместе начинали карьеру певцов во Львове, получили образование в Киевском национальном университете культуры и искусств.
24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара. "Мы договорились развестись", – рассказал артист, уточнив, что около девяти месяцев живут раздельно. Детей у пары нет.
Певица, комментируя заявление мужа, призналась, что до последнего пыталась спасти брак. В марте 2021 года Slavia жаловалась, что муж уделяет ей мало времени, но не говорила о том, что они расстались.
14 июня 2021 года Яворовский районный суд Львовской области расторг брак артистов. Михаил Хома обратился в суд с иском 25 марта. В своем заявлении артист указал, что причиной развода являются в том числе "недоразумения по разным вопросам семейной жизни и из-за наличия взаимных претензий друг к другу". Он отметил, что их брак носит формальный характер, так как они вместе не проживают, супружеских отношений не поддерживают, а примирение между ними невозможно. Детей у пары нет.