Бульвар Шоубиз
 
06 июля, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Dzidzio: Во время развода сердце болело. Это очень тяжелый процесс. Но, слава богу, уже прошло

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Dzidzio и Slavia жили в законном браке с 2013 до 2021 года
Dzidzio и Slavia жили в законном браке с 2013 до 2021 года
Фото: slavia_official / Instagram

Украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) в интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что тяжело переживал развод с певицей Slavia (Ярославой Притулой).

"Мы прожили очень большой отрезок жизни. Мы встретились детьми. И поняли, что на том этапе нам лучше отпустить друг друга, чтобы быть счастливыми, чтобы развиваться. Потому что иногда можно заблудиться и не понять, как", – заявил певец.

Он подтвердил, что до сих пор помогает экс-супруге.

"Не понимаю, как, после того, как прожили так долго вместе, и человек что-то просит, не помочь. Я всегда буду откликаться на такие просьбы. У меня большое уважение и благодарность Ярославе за годы, прожитые вместе", – отметил он.

Dzidzio признался, что развод был для него болезненным.

"Сердце болело. Это болезненный процесс. Это очень тяжело. Болезненно. Но сейчас уже прошло, слава богу", – сказал он.

По словам певца, он решил пока не комментировать свою личную жизнь.

"В личной жизни я решил сделать паузу и не рассказывать о своей личной жизни. Придет время, поделюсь хорошими новостями", – заявил музыкант.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Хома родился в 1983 году во Львовской области. Детство провел в Новояворовске.

Окончил музыкальную школу (вокально-хоровое отделение). Учился во Львовском музыкальном училище и Киевском национальном университете культуры и искусств.

В начале 2000-х основал во Львове группу "Друзья", с которой выступал на свадьбах и частных мероприятиях, сотрудничал с коллективом таможенной службы Украины "Меркурий".

В 2009 году появилась группа Dzidzio, Хома стал ее солистом.

Как режиссер снял несколько фильмов, сам снимался в кино в качестве актера. Был участником и членом жюри нескольких телевизионных шоу.

Dzidzio и Slavia поженились в 2013 году после продолжительных отношений – пара познакомилась во время учебы в музыкальном училище.

Супруги вместе начинали карьеру певцов во Львове, получили образование в Киевском национальном университете культуры и искусств. 

24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара. "Мы договорились развестись", – рассказал артист, уточнив, что около девяти месяцев живут раздельно. Детей у пары нет.

Певица, комментируя заявление мужа, призналась, что до последнего пыталась спасти брак. В марте 2021 года Slavia жаловалась, что муж уделяет ей мало времени, но не говорила о том, что они расстались.

14 июня 2021 года Яворовский районный суд Львовской области расторг брак артистов. Михаил Хома обратился в суд с иском 25 марта. В своем заявлении артист указал, что причиной развода являются в том числе "недоразумения по разным вопросам семейной жизни и из-за наличия взаимных претензий друг к другу". Он отметил, что их брак носит формальный характер, так как они вместе не проживают, супружеских отношений не поддерживают, а примирение между ними невозможно. Детей у пары нет. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Украина, Dzidzio, певица, певец, интервью, развод, брак, Slavia, Михаил Хома
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